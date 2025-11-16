ONLINE: Rusko stále častejšie útočí na vlaky, snaží sa narušiť ukrajinskú logistiku

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 362 dní
7:50 Ruská protivzdušná obrana zlikvidovala cez noc 57 útočiacich ukrajinských bezpilotných lietadiel, uviedlo dnes ruské ministerstvo obrany. Najväčší počet dronov mieril podľa úradu nad Samarskú oblasť, kde ich bolo zostrelených 23.
Ďalších 17 dronov zostrelilo Rusko nad Volgogradskou oblasťou, menšie počty potom nad piatimi ďalšími oblasťami. K metropole Moskve sa tentoraz žiadne ukrajinské lietadlo nepriblížilo.
Rusko zvyčajne neinformuje o celkovom rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale len o zostrelených dronoch. Ruský rezort obrany nehlási ani prípadné škody. Regionálni ruskí činitelia spravidla informujú o určitých škodách alebo prípadne zranených či zabitých civilistoch.
Ukrajina sa bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii už štvrtým rokom, súčasťou bojov sú vzdušné útoky, ktoré podnikajú obe krajiny. Ukrajina v posledných mesiacoch čoraz častejšie cieli svoje údery popri ruských vojenských objektoch tiež na energetické a priemyselné zariadenia. Deklarovaným zámerom je obmedziť bojaschopnosť Moskvy a oslabiť jej možnosti financovať vojnu predajom ropy a plynu.
7:00 Rusko čoraz častejšie útočí na vlaky, útoky na ukrajinskú železničnú sieť sa zintenzívňujú, uviedol pre Oleksij Kuleba, podpredseda ukrajinskej vlády zodpovedný za infraštruktúru, pre britský denník The Guardian. Ukrajina zaznamenala od júla trojnásobný nárast útokov na svoj železničný systém, uviedol. Moskva sa snaží zničiť jeden z kľúčových logistických systémov Kyjeva. Celkové škody po útokoch prekročili jednu miliardu dolárov.
„Ak porovnáte len posledné tri mesiace, počet útokov sa strojnásobil,“ povedal Kuleba. „Od začiatku roka došlo k 800 útokom na železničnú infraštruktúru a bolo poškodených viac ako 3 000 železničných objektov. Pri týchto stupňujúcich sa útokoch sme videli, že útočia na vlaky, najmä sa snažia zabiť rušňovodičov,“ tvrdí.
V takej veľkej krajine, akou je Ukrajina, sú železnice kľúčové, podotýka The Guardian. Železničná sieť prepravuje viac ako 63 % nákladnej dopravy v krajine – vrátane obilia – a 37 % osobnej dopravy, uvádza štátna štatistická služba. Vojenská pomoc zo zahraničia často prichádza vlakom. Od rozsiahlej ruskej invázie neboli v prevádzke žiadne civilné letiská, takže väčšina ľudí cestuje do krajiny a z nej vlakom, vrátane návštev svetových lídrov.Čítajte viac VIDEO: Ukrajinci zaútočili na ruskú Transsibírsku magistrálu
Kuleba povedal, že Rusko má tri ciele: zničiť ukrajinskú logistiku na juhu, aby zabránilo pohybu tovaru do námorných prístavov, narušiť železničnú dopravu v blízkosti frontových línií v regiónoch ako Černihiv a Sumy a „zničiť všetko“ v Donbase, priemyselnom východnom srdci Ukrajiny, ktoré zahŕňa Doneckú a Luhanskú oblasť.
Koľaje sa dajú opraviť rýchlo, ale vyradenie vlakov je problém. Jazdia po predvídateľných trasách, nie sú rýchle a ruské drony môžu cieliť presne, uvádza sa v článku denníka The Guardian.