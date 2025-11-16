Stubb to povedal priamo: Prímerie na Ukrajine tento rok nebude. Ako s podporou Kyjeva zamáva korupčný megaškandál?

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa musí rýchlo vysporiadať so škandálom okolo úplatkárstva a sprenevery, pretože aféra len nahráva Rusku, domnieva sa Stubb. Európskych lídrov však vyzval, aby zvážili posilnenie finančnej a vojenskej podpory Kyjeva, ktorý čelí plíživému postupu ruských vojsk na bojisku.Čítajte viac Korupčný škandál v novom svetle: ukradnuté milióny putovali z Kyjeva do Moskvy. Nahrávky prezradili románik dvoch ministrov
„Nie som príliš optimista, že by sme dosiahli prímerie alebo začali mierové rokovania, aspoň nie ešte tento rok,“ povedal Stubb a dodal, že by bolo dobré „dať niečo do pohybu“ do marca. Tromi veľkými otázkami na ceste k prímeriu sú bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, obnova jej ekonomiky a dosiahnutie určitého porozumenia ohľadom územných nárokov, uviedol fínsky prezident, ktorý s AP hovoril v sobotu na vojenskej základni severne od Helsínk, kde sledoval fínskych dobrovoľníkov pri obrannom výcviku.
Ukrajinský protikorupčný úrad NABU tento týždeň uviedol, že úrady obvinili sedem ľudí v súvislosti s korupciou v energetickom sektore. Skupina podľa vyšetrovateľov na úplatkoch získala 100 miliónov dolárov. Centrom škandálu, ktorý médiá označujú za najväčší od začiatku ruskej invázie, je spoločnosť Enerhoatom, prevádzkovateľ ukrajinských jadrových elektrární. Zelenskyj v sobotu oznámil rozsiahle personálne zmeny v energetických podnikoch Ukrajiny.
Ukrajina sa bráni ruskej vojenskej agresii, rozpútanej na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina, už štvrtým rokom. Rusko v posledných týždňoch opäť zintenzívnilo údery na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Moskva sa od začiatku invázie každý rok s prichádzajúcou zimou snaží ochromiť ukrajinskú energetickú sieť v snahe narušiť morálku obyvateľov napadnutej krajiny a tiež jej vojenskú výrobu, napísala už skôr AP.
Ak má na Ukrajine nastať mier, musí americký prezident Donald Trump aj európski lídri vyvinúť maximálny tlak na Rusko a na Putina, aby zmenil svoje strategické uvažovanie, mieni Stubb. Putin „chce v zásade poprieť nezávislosť, suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny“ a tieto ciele sa od začiatku vojny prakticky nezmenili, uviedla fínska hlava štátu. Na tento účel navrhuje využiť také nástroje, ako sú stovky miliárd dolárov zmrazených ruských aktív držaných v Európe ako záruku pre financovanie Ukrajiny, a súčasne zvýšiť vojenský tlak na Moskvu.
Stubb oceňuje Trumpa za to, že v októbri uvalil sankcie na ruských energetických gigantov Lukoil a Rosnefť, v tomto smere podľa neho odviedol „vynikajúcu prácu“. Tvrdí však, že je potrebné urobiť viac pre schopnosť Ukrajiny zasiahnuť ruský vojenský alebo obranný priemysel. Trump minulý mesiac zamietol ukrajinskú žiadosť o dodávky striel dlhého doletu Tomahawk.
Biely dom v polovici októbra tiež oznámil, že sa Trump stretne s Putinom v Budapešti. Necelý týždeň nato však Trump schôdzku nečakane zrušil. Rozhodol sa tak po telefonáte medzi ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom a jeho ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom, keď Rubio podľa názoru fínskeho prezidenta pravdepodobne dospel k záveru, že „Rusi neuhli ani o milimeter“ a že „nemá zmysel stavať Trumpa do situácie, v ktorej nebude schopný dosiahnuť žiadnu dohodu ani čokoľvek iné“.
Zrušenie plánovaného summitu v Budapešti tak „bolo ďalším príkladom strategickej chyby Rusov. Mali príležitosť a premárnili ju," tvrdí Stubb.
Trump sa od januára striedavo raz snaží s Putinom zblížiť, potom na neho zase vyvíjať tlak a podobne sa správa aj vo vzťahu k Zelenskému. Stubb hovorí, že sa s týmito zmenami prístupu amerického prezidenta vyrovnáva tak, že je „veľmi trpezlivý“ a žije „v realite“.
„Neviete si robiť ilúzie o veciach, ktoré by ste radi videli,“ povedal. „Osobne sa snažím sústrediť na veci typu: Potrebujeme bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. Ako ich vystavať? Potrebujeme prímerie. Ako ho dosiahnuť?“ dodal prezident. Táto práca sa však vypláca a vojenské možnosti pre zabezpečenie bezpečnosti Ukrajiny po dosiahnutí prímeria sú teraz „jasné“, keď sa rôzne krajiny zaviazali poskytnúť svoje zdroje, povedal Stubb bez bližších podrobností s odvolaním sa na dôvernú povahu vojenského plánovania.
Stubb v rozhovore s AP tiež vyhlásil, že Rusko vedie nielen klasickú kinetickú vojnu na Ukrajine, ale tiež hybridnú vojnu v celej Európe. Niekoľko európskych krajín v poslednom čase čelilo prieniku ruských dronov – či už domnelému alebo potvrdenému – a tiež ruských stíhačiek do svojho vzdušného priestoru a údajne aj rozsiahlej ruskej sabotážnej kampani.
Rusko sa podľa fínskeho prezidenta snaží Európu destabilizovať a vyvolávať chaos a paniku pomocou rôznych útokov, vrátane podpaľačstva, vandalizmu a propagandy. „Hranica medzi vojnou a mierom sa rozmazala," dodal.