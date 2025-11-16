Sarkozy v uliciach Paríža. Po týždňoch vo väzení získava kondíciu späť džogingom

Na záberoch je vidieť, ako šéf Elyzejského paláca z rokov 2007 až 2012, behá v športovom úbore po vyasfaltovaných chodníkoch. Krúži ulicami Paríža, zatiaľ čo za chrbtom stále v chrbte jedného alebo dvoch ochrankárov, všíma si portál novinky.cz.
70-ročný Sarkozy podľa obžaloby v roku 2005, keď zastával post ministra vnútra, uzavrel dohodu s vtedajším líbyjským vodcom Muammarom Kaddáfím. Vďaka tomu tak podľa súdu získal pre svoju víťaznú prezidentskú kampaň z roku 2007 od líbyjského režimu milióny dolárov. Súd to vyhodnotil ako zločinné sprisahanie a v septembri uložil Sarkozymu päťročný trest väzenia.Čítajte viac Exprezident Sarkozy má novú adresu. Je ňou väzenská cela s rozlohou deväť štvorcových metrov
Exprezident sa proti septembrovému verdiktu odvolal, takže je naďalej vnímaný ako nevinný, keďže rozsudok stále nie je právoplatný.
Samotný odvolací proces sa začne až neskôr, pravdepodobne na jar budúceho roka. Sarkozy však z rozhodnutia prvostupňového súdu musel nastúpiť do väzenia bez toho, aby čakal na prerokovanie svojho odvolania, a to z dôvodu „závažnosti trestného činu a jeho vplyvu na verejný poriadok“. Parížsky súd dnes rozhodoval o tom, či existujú dôvody, aby Sarkozy na odvolací proces čakal za mrežami.Čítajte viac Vytiahne Macron Sarkozyho z väzenia? Povolia mu za mrežami tri návštevy raz týždenne
Tam napokon pobudol tri týždne. Jeho prepustenie je spojené so súdnym dohľadom. Súčasťou podmienok Sarkozyho dočasného prepustenia je zákaz opustiť územie Francúzska, bývalá hlava štátu tiež nesmie kontaktovať žiadnych predstaviteľov ministerstva spravodlivosti.