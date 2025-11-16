Putinov úhlavný rival varuje Európu. Pripravte sa na druhú studenú vojnu, nech to na Ukrajine dopadne akokoľvek

Podľa neho bude jedinou odstrašujúcou silou voči ďalšej ruskej agresii smerom do Európy presvedčenie ruského prezidenta Vladimira Putina, že Západ predstavuje reálnu vojenskú hrozbu. Chodorkovskij, ktorý strávil desať rokov v sibírskej trestaneckej kolónii a dnes žije v Londýne, spochybnil účinnosť západných sankcií, ktoré podľa neho „vytvárajú určitý tlak na ruskú ekonomiku, ale nič dramatické“.Čítajte viac Putin panikári a odporcov obviňuje z prípravy prevratu. Rusko sa začína rúcať, píše The Daily Telegraph
Rovnako skeptický bol aj k ukrajinskej dronovej kampani voči ruským rafinériám, ktorú označil za nepostačujúcu na výrazné oslabenie vojenskej mašinérie Kremľa. „Aj ten najsilnejší dron či Tomahawk môže zasiahnuť maximálne dve hektáre,“ vysvetlil bývalý majiteľ ropnej spoločnosti Jukos. „Typické zariadenie na Sibíri má rozlohu približne 1 500 hektárov. Pri takomto útoku dronom nastane škoda, ako keď niekomu stúpite na nohu.“
Chodorkovskij tiež uviedol, že jediná reálna šanca na prelomenie Putinovej moci bola v prvých dvoch rokoch po začiatku invázie, ak by Rusko utrpelo na Ukrajine rozhodujúcu vojenskú porážku. Táto príležitosť je podľa neho už preč. S iróniou však dodal, že v Rusku je tradícia, že diktátori odchádzajú na večnosť vo veku 70 až 80 rokov, čím narážal na skutočnosť, že Putin v októbri oslávil 73. narodeniny.