Putinov úhlavný rival varuje Európu. Pripravte sa na druhú studenú vojnu, nech to na Ukrajine dopadne akokoľvek

Michail Chodorkovskij, jeden z najvýraznejších kritikov Kremľa, varoval Európu, aby sa pripravila na dlhodobú konfrontáciu s Ruskom, ktorá podľa neho potrvá najmenej desať rokov bez ohľadu na to, ako sa vyvinie vojna na Ukrajine. „Mali by sme očakávať akúsi studenú vojnu, ktorá potrvá aspoň desať rokov,“ povedal Chodorkovskij pre web Politico.

Vládca morí proti Rusom. Ukrajinci nasadili ničivú raketu Neptun
Podľa neho bude jedinou odstrašujúcou silou voči ďalšej ruskej agresii smerom do Európy presvedčenie ruského prezidenta Vladimira Putina, že Západ predstavuje reálnu vojenskú hrozbu. Chodorkovskij, ktorý strávil desať rokov v sibírskej trestaneckej kolónii a dnes žije v Londýne, spochybnil účinnosť západných sankcií, ktoré podľa neho „vytvárajú určitý tlak na ruskú ekonomiku, ale nič dramatické“.

Protiruský plagát, vladimir putin, rusko, moskva, kremeľ Čítajte viac Putin panikári a odporcov obviňuje z prípravy prevratu. Rusko sa začína rúcať, píše The Daily Telegraph

Rovnako skeptický bol aj k ukrajinskej dronovej kampani voči ruským rafinériám, ktorú označil za nepostačujúcu na výrazné oslabenie vojenskej mašinérie Kremľa. „Aj ten najsilnejší dron či Tomahawk môže zasiahnuť maximálne dve hektáre,“ vysvetlil bývalý majiteľ ropnej spoločnosti Jukos. „Typické zariadenie na Sibíri má rozlohu približne 1 500 hektárov. Pri takomto útoku dronom nastane škoda, ako keď niekomu stúpite na nohu.“

Ako prízraky v hmle. Rusi vstupujú do Pokrovska
Chodorkovskij tiež uviedol, že jediná reálna šanca na prelomenie Putinovej moci bola v prvých dvoch rokoch po začiatku invázie, ak by Rusko utrpelo na Ukrajine rozhodujúcu vojenskú porážku. Táto príležitosť je podľa neho už preč. S iróniou však dodal, že v Rusku je tradícia, že diktátori odchádzajú na večnosť vo veku 70 až 80 rokov, čím narážal na skutočnosť, že Putin v októbri oslávil 73. narodeniny.

