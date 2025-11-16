Arákčí: Irán už vo svojich jadrových zariadeniach neobohacuje urán

„V Iráne nedochádza k žiadnemu nedeklarovanému obohacovaniu jadrových materiálov. Všetky naše zariadenia sú pod ochrannými opatreniami a monitorovaním zo strany Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu,“ povedal Arákčí. „Momentálne nedochádza k žiadnemu obohacovaniu, pretože naše zariadenia na obohacovanie boli napadnuté,“ vysvetlil.
Podľa AP ide doteraz o najpriamejšiu odpoveď zo strany predstaviteľa iránskej vlády v súvislosti s jej jadrovým programom po júnovom bombardovaní zariadení na obohacovanie uránu Izraelom a Spojenými štátmi.
Postoj Iránu k svojmu jadrovému programu podľa Arákčího zostáva „jasný“.
„Právo Iránu na obohacovanie uránu, na mierové využívanie jadrovej technológie vrátane obohacovania uránu je nepopierateľné,“ uviedol šéf iránskej diplomacie. „Toto právo máme a naďalej ho uplatňujeme a dúfame, že medzinárodné spoločenstvo vrátane Spojených štátov uzná naše práva a pochopí, že ide o neodňateľné právo Iránu a že sa svojich práv nikdy nevzdáme,“ deklaroval.
Rozhovor s ministrom sa uskutočnil na konferencii v Teheráne, ktorú organizoval Iránsky inštitút pre politické a medzinárodné štúdiá spadajúci pod ministerstvo zahraničných vecí. Na konferencii odzneli príspevky iránskych politických analytikov, ktorí ponúkli pohľad Teheránu na 12-dňovú vojnu medzi Izraelom a Iránom.
Pred vstupom na konferenciu organizátori vystavili obrázky iránskych detí, ktoré zahynuli počas izraelských útokov. Podujatie sa konalo v Budove mučeníka generála Kásema Solejmáního, pomenovanej po veliteľovi špeciálnych jednotiek Iránskych revolučných gárd, ktorý zomrel pri útoku amerického bezpilotného lietadla v roku 2020.
Podľa AP sa Irán po vojne s Izraelom nachádza v zložitej situácii. Izrael zdecimoval jeho systémy protivzdušnej obrany, čo robí krajinu zraniteľným voči prípadným budúcim útokom. Teherán tiež sužujú ekonomické problémy.