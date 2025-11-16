Má Putin v rukách kompromitujúce fotky Trumpa? Kauza Epstein rozdelila republikánov, mnohí podporia zverejnenie spisov

Túto spojitosť však Epsteinov brat Mark popiera. Trump obvinenia odmietol a nariadil generálnej prokurátorke, aby namiesto neho vyšetrovala Billa Clintona, banky a sponzorov demokratov. Kauza Eppstein medzitým rozdelila republikánov. Viacerí členovia americkej Snemovne reprezentantov budú hlasovať za zverejnenie spisov k prípadu, a to napriek vedeniu republikánov i Trumpovi, ktorí túto snahu už mesiace zdržujú. Parlament by o návrhu mal hlasovať na budúci týždeň.
E-mail z marca 2018 medzi Epsteinom a jeho bratom Markom vyvolal značnú pozornosť verejnosti aj sociálnych médií. Mark v ňom navrhol, aby sa Jeffrey spýtal Steva Bannona, bývalého Trumpovho hlavného stratéga, či ruský prezident Vladimir Putin nemá k dispozícii „fotky Trumpa, ako fajčí Bubbu“ (photos of Trump blowing Bubba).
Explicitná prezývka okamžite podnietila špekulácie. „Bubbom“ je totiž už desaťročia nazývaný bývalý prezident Bill Clinton. Hoci Mark Epstein pre server Newsweek poprel, že by tou osobou bol práve Clinton, identitu „Bubbu“ a slovo „blowing“ nijako nevysvetli, všíma si portál idnes.cz.
Pre Trumpa je táto situácia obzvlášť nepríjemná. Počas svojej kampane v roku 2016 proti Hillary Clintonovej opakovane spomínal škandál jej manžela s Monikou Lewinskou. Sociálne siete mu teraz nič nedarujú a niektorí začali používať posmešnú frázu „Donica Lewinsky“.
Trump zareagoval rýchlo. Len niekoľko dní po zverejnení e-mailov oznámil, že požiadal generálnu prokurátorku Pam Bondiovú a FBI, aby vyšetrili Epsteinove väzby na Billa Clintona a ďalších prominentných demokratov.
Tí označujú Trumpov krok za snahu odviesť pozornosť. Medzitým sa ozvali aj republikáni. Viacerí republikánski členovia americkej Snemovne reprezentantov budú hlasovať za zverejnenie spisov k prípadu Epsteina, a to napriek vedeniu republikánov i prezidentovi Trumpovi, ktorí túto snahu už mesiace zdržujú. Podľa agentúr AP a Reuters to uviedla dvojica kongresmanov, ktorá zverejnenie spisov iniciovala.
Zákon by prinútil ministerstvo spravodlivosti zverejniť všetky spisy a komunikáciu týkajúce sa Epsteina a tiež akékoľvek informácie o vyšetrovaní jeho smrti vo federálnom väzení. Informácie o jeho obetiach sexuálneho zneužívania alebo o aktuálnych federálnych vyšetrovaniach by mohli byť začiernené.Čítajte viac Vplyvní ľudia, ktorí si dopisovali s Epsteinom: Šejkovia považujú Trumpa za klauna, užíva kokaín?
„Mohlo by to byť sto alebo viac,“ povedal republikánsky kongresman Thomas Massie k počtu republikánov, ktorí sa podľa neho návrh zákona chystajú podporiť. „Dúfam, že získame väčšinu schopnú prehlasovať veto, keď sa bude o návrhu hlasovať,“ dodal legislatívec zvolený v Kentucky.
Demokratickí zákonodarcovia z parlamentného výboru pre dohľad tento týždeň zverejnili niekoľko e-mailov, v ktorých Epstein spomínal terajšieho prezidenta Trumpa. Korešpondencia podľa demokratov okrem iného zrejme naznačuje, že Trump strávil hodiny v Epsteinovom dome s jednou z obetí sexuálneho zneužívania.Čítajte viac „Trump strávil hodiny v mojom dome“. Demokrati zverejnili nové e-maily Epsteina, hovoria o škandále. Biely dom reagoval
Hoci boli Trump a Epstein pred desiatkami rokov spoločne vyfotografovaní, prezident uviedol, že sa pred Epsteinovým odsúdením rozkmotrili. Jeho meno sa objavuje vo viac ako 1 600 z 2 324 e-mailových vlákien. Šéf Bieleho domu novozverejnenú korešpondenciu označil za pascu nastraženou demokratmi.
Predseda Snemovne, republikán Mike Johnson, dnes podľa Reuters uviedol, že hlasovanie o zverejnení spisov by malo pomôcť vyvrátiť podozrenie, že Trump mal akúkoľvek súvislosť so zneužívaním či obchodovaním s maloletými dievčatami, ktoré vykonával Epstein. Stúpencov návrhu obvinil z toho, že účelovo útočia na Trumpa.Čítajte viac Miroslav Lajčák vysvetľuje kontakty s Epsteinom: komunikáciu priznal, jeho činy ostro odsúdil
„Takže im tú zbraň zoberieme z rúk,“ povedal Johnson. „Poďme to vyriešiť a posunúť sa ďalej. Nie je čo skrývať,“ dodal.
Demokratický kongresman Ro Khanna uviedol, že očakáva, že za návrh zdvihne ruku viac ako 40 republikánov. Republikáni majú v Snemovni reprezentantov väčšinu 219 kresiel oproti 214 kreslám demokratov.Čítajte viac Ako odvrátiť pozornosť od Epsteina: zatkne Trump Obamu?
Boj za zverejnenie dokumentov súvisiacich s Epsteinom – čo bola téma, na ktorej Trump sám staval svoju kampaň – vytvoril trhlinu medzi prezidentom a niektorými jeho spojencami v Kongrese. Trump v piatok neskoro večer stiahol svoju podporu poslankyni Marjorie Taylorovej Greeneovej, ktorá bola dlho jednou z jeho najvernejších stúpenkýň. Stalo sa tak po tom, čo kritizovala republikánov vo viacerých otázkach, vrátane nakladania s Epsteinovými spismi.