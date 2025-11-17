Chobotnica korupcie dokonca obrala Ukrajincov o elektrinu. Zelenskyj sa snaží odseknúť jej chápadlá

Pripomeňme, že megaškandál už pripravil o funkciu dvoch členov vlády. Korupčná schéma, ktorú vytvorila hŕstka oligarchov, spočívala v tom, že dostávali veľké úplatky od firiem, ktoré získavali objednávky od štátnej spoločnosti Enerhoatom. Tá prevádzkuje všetky štyri ukrajinské jadrové elektrárne.
Opozičný poslanec Jaroslav Železňak poukázal na to, že korupčníci spôsobili, že Chmelnycká atómová elektráreň stratila stovky megawatt-hodín (MWt) svojej kapacity. Paradoxne tak podľa neho prispeli k ešte k horšej situácii na Ukrajine pri dodávkach elektriny v období ruských útokov proti energetickej infraštruktúre. Ukrajinci preto čelia výpadkom v zásobovaní elektrickou energiou, štát ich pravidelne na niekoľko hodín každý deň odpája od siete.
Železňak na svojom videokanáli na YouTube povedal, že škandál sa týka druhého bloku zmienenej atómky. Od jari 2022, čiže krátko od vpádu ruských vojsk, funguje iba na 50 – 60 percent svojho výkonu. Súvisí to s technickým problémom lopatky turbíny. „Vyžadovalo si to opravu a Enerhoatom v marci 2023 vyhlásil tender," poznamenal server Obozrevatel.Čítajte viac V Kyjeve si rozdeľovali obrovské úplatky. Skončí minister spravodlivosti za mrežami? A ktorá veľká ryba unikla?
Odhadovanú hodnotu zákazky stanovili približne na 700 miliónov hrivien, neskôr ju znížili na 580 miliónov hrivien (zhruba 11,9 milióna eur).
Do tendra sa prihlásili dve firmy. Štátna a súkromná. Prvá z nich sa obrátila na protimonopolný úrad, pretože tvrdila, že zákazka bola pripravená na mieru pre privátnu spoločnosť. Úrad dal sťažovateľovi za pravdu. Verejnú súťaž napokon vyhrala štátna firma, ktorá ponúkla za opravu len 290 miliónov hrivien. Potom sa však udiali niečo ťažko uveriteľné, ale bola to holá skutočnosť: „Namiesto pridelenia zákazky a rekonštrukcie turbíny Enerhoatom jednoducho zrušil tender s vysvetlením, že nemá dostatok finančných prostriedkov," upozornil Železňak.
Poslanec zdôraznil, že cynizmus umocňuje ďalší fakt: „Niekoľko mesiacov pred ‚úsporným opatrením‘ vedenie Enerhoatomu presadzovalo nákup elektrických autobusov na prepravu svojich zamestnancov v hodnote 800 miliónov hrivien." Železňak dodal, že Enerhoatom síce potom našiel dočasné riešenie v prípade nefunkčnej lopatky turbíny, ale napriek tomu atómka nemôže podávať plnohodnotný výkon.Čítajte viac Rozsiahly protikorupčný záťah: Zelenského spojenec utiekol z Ukrajiny
Tí, čo ovplyvňovali prideľovanie zákaziek, zjavne až príliš uprednostňovali snahu čo najviac sa nelegálne obohacovať. Inak povedané v tomto prípade by províziu od štátnej opravárenskej firmy takmer určite nedostali, naopak, od súkromnej spoločnosti, ktorá by vykonala nepochybne predraženú rekonštrukciu, by asi čierne peniaze inkasovali.
Megaškandál, o ktorom kriminalisti tvrdia, že jeho aktéri vyprali za dlhšiu dobu až okolo 100 miliónov dolárov, vyznieva nepríjemne z pohľadu prezidenta, pretože jeden z hlavných korupčníkov je jeho kamarát. Po novom vlastne už bývalý priateľ, lebo naňho uvalil sankcie (zvlášť nemôže disponovať so svojim majetkom). Volá sa Timur Mindič, pred záťahom elitných protikorupčných policajtov v Kyjeve mal nepochybne informáciu, čo sa chystá. Niekoľko hodín pred akciou sa mu podarilo odcestovať do zahraničia. Nevedno kam. Špekuluje sa, že by sa mohol nachádzať v Izraeli, pretože má aj občianstvo tohto štátu.Čítajte viac Korupčný škandál v novom svetle: ukradnuté milióny putovali z Kyjeva do Moskvy. Nahrávky prezradili románik dvoch ministrov
Mindič je spoluvlastník produkčnej spoločnosti Kvartal 95, v ktorej mal pred vstupom do politiky svoj podiel aj Zelenskyj. Potom ho predal. Nevedno, či sa stretávali v ostatných rokoch, no napríklad sa vie, že v roku 2021 prezident uňho doma oslavoval svoje narodeniny.
Zelenskyj teraz robí maximum, aby nebol spájaný s Mindičom. A nielen to – samozrejme. Počas minulého víkendu oznámil viaceré rozhodnutia, ktoré majú odseknúť chápadlá chobotnici korupcie v štátnom sektore. Týka sa to nielen Enerhoatomu, ale všetkých hlavných štátnych spoločností. Počnúc veľkými personálnymi zmenami a končiac auditom v nich (zistenia potom dostanú na posúdenie orgány činné v trestnom konaní). Pre Zelenského je veľmi dôležité, aby mu jeho zahraniční spojenci verili, že je dôveryhodný bojovník proti korupcii.
Prezident pravdepodobne neotáľal s radikálnymi krokmi aj preto, že následne odcestoval do zahraničia na významné rokovania: v očiach európskych lídrov potrebuje vyzerať hodnoverne. Najprv priletel do Grécka, kde sa dohodol na dodávkach zemného plynu pre Ukrajinu počas zimného obdobia. Tento týždeň ho ešte čakajú rozhovory aj o vojenskej pomoci vo Francúzsku a v Španielsku.