ONLINE: Pistorius: Rusko môže zaútočiť na štát NATO už pred rokom 2029. V Novorossijsku opäť nakladajú ropu

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 363 dní
5:05 Čiernomorský prístav Novorossijsk na juhu Ruska v nedeľu obnovil nakladanie ropy po dvojdňovej odstávke, ktorú spôsobil ukrajinský útok. Vyplýva to podľa agentúry Reuters z informácií od zdrojov z odvetvia a z údajov finančnej spoločnosti LSEG.
Export ropy z Novorossijska sa zastavil v piatok, keď prístav a priľahlý ropný terminál zasiahli ukrajinské rakety a drony. Prerušenie dodávok z Novorossijska viedlo k viac ako dvojpercentnému nárastu cien ropy na svetových trhoch. Export z prístavu dosahuje 2,2 milióna barelov ropy denne, čo zodpovedá dvom percentám svetovej ponuky, napísala agentúra Reuters.
Na celkovom vývoze ropy z Ruska sa Novorossijsk podieľa zhruba pätinou. Dlhodobejšie prerušenie exportu z tohto prístavu by si vynútilo nákladné uzavretie ropných vrtov na západnej Sibíri a výrazne znížilo dodávky ruskej ropy na svetový trh, upozorňuje Reuters.
Piatkový úder bol podľa Reuters doteraz najničivejším ukrajinským útokom na ruskú infraštruktúru pre vývoz ropy cez Čierne more. Ukrajina uviedla, že na útok využila okrem iného svoju strelu s plochou dráhou letu Neptún s predĺženým doletom.
5:00 Rusko sa podľa nemeckého ministra obrany Borisa Pistoriusa pripravuje na útok na niektorý z východných členských štátov NATO a môže sa to stať skôr, než bolo odhadované. Predtým analytici hovorili o roku 2029, Pistorius uvádza, že to môže prísť o rok skôr. Vyplýva to z jeho rozhovoru pre nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
„Táto otázka zostáva špekulatívna. Vojenskí experti a spravodajské služby môžu približne odhadnúť, kedy Rusko obnoví svoje ozbrojené sily natoľko, aby bolo schopné zaútočiť na členského štátu NATO na východe. Vždy sme hovorili, že to sa môže stať od roku 2029. Teraz existujú odhady, že to môže byť skôr“. Hovorí o roku 2028 a sú aj odhady, že by to mohlo byť ešte skôr, pretože Putin „rýchlo buduje svoj arzenál“, napriek vojne na Ukrajine. NATO je schopné sa brániť, hovorí Pistorius, má značný konvenčný aj jadrový potenciál, ale je potrebné rozvíjať obranné schopnosti.