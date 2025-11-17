USA chcú označiť údajný kartel vedený Madurom za teroristickú organizáciu. Zaútočili na ďalšiu loď

„Cartel de los Soles (Kartel Sĺnk) je spolu s ďalšími organizáciami klasifikovanými ako FTO vrátane Tren de Aragua a Kartelu Sinaloa zodpovedný za teroristické násilie na celej našej pologuli, ako aj za pašovanie drog do Spojených štátov a Európy,“ uviedol Rubio vo vyhlásení.
Rubio zopakoval oficiálne nepodložené tvrdenia amerických vládnych predstaviteľov, že Kartel Sĺnk vedie Maduro a ďalší vysoko postavení predstavitelia, „ktorí skorumpovali venezuelskú armádu, spravodajské služby, zákonodarný zbor a súdnictvo“.
„Ani Maduro, ani jeho kumpáni nereprezentujú legitímnu venezuelskú vládu,“ konštatoval Rubio. Spojené štáty budú podľa neho naďalej využívať všetky dostupné nástroje na ochranu svojich bezpečnostných záujmov, znemožňovať financovanie narkoteroristov a odstrihávať ich od zdrojov.
Termín Cartel de los Soles sa používa na označenie skupín vo venezuelských bezpečnostných silách, ktoré sú údajne zapojené do obchodovania s kokaínom. V rámci hlavných zložiek ozbrojených síl – armády, námorníctva, letectva a národnej gardy, od najnižšej po najvyššiu úroveň – údajne existujú bunky, ktoré v podstate fungujú ako organizácie obchodujúce s drogami. Na rozdiel od „klasických“ kartelov, ako je Sinaloa, ktoré majú jasne definované hierarchické pyramídové štruktúry, Kartel Sĺnk je primárne neformálna sieť.
Americký prezident Donald Trump v tejto súvislosti v nedeľu naznačil, že by bol ochotný rokovať so svojím venezuelským náprotivkom Nicolásom Madurom. „Možno budeme s Madurom viesť nejaké rozhovory a uvidíme, ako to dopadne,“ povedal Trump novinárom na medzinárodnom letisku v Palm Beach na Floride.
Ministerstvo spravodlivosti USA v roku 2020 obvinilo Madura a ďalších 14 súčasných alebo bývalých venezuelských predstaviteľov z narkoterorizmu, korupcie a obchodovania s drogami a tvrdilo, že sú „vodcami a manažéri Kartelu Sĺnk. Mnohí odborníci o tom však pochybujú a domnievajú sa, že toto obvinenia svedčí o snahe USA delegitimizovať venezuelskú vládu.
USA zaútočili v Pacifiku na loď podozrivú z pašovania drog, zabili 3 pašerákov
Spojené štáty v sobotu opäť zaútočili na loď podozrivú z pašovania drog, tentoraz vo východnom Pacifiku. Pri útoku boli zabití traja „narkoteroristi“. Na sieti X to v nedeľu oznámilo Južné velenie amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM). TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Podľa vyhlásenia, ku ktorému bolo pripojené aj krátke video, sa útok uskutočnil na pokyn ministra obrany Petea Hegsetha.
„Tajné služby potvrdili, že plavidlo bolo zapojené do nelegálneho pašovania drog, nachádzalo sa na známej trase obchodovania s drogami a prepravovalo drogy,“ uviedlo Južné velenie s tým, že útok sa uskutočnil v medzinárodných vodách v rámci operácie Južný oštep, ktorú Hegseth oznámil vo štvrtok.
SOUTHCOM krátko predtým uviedlo, že do Karibského mora dorazila úderná skupina lietadlovej lode USS Gerald R. Ford, ktorá zahŕňa aj dva torpédoborce s riadenými strelami a ďalšie podporné plavidlá a lietadlá. Pripojila sa tak k niekoľkým vojnovým lodiam, ktoré sa už nachádzajú v Karibiku.
Americká armáda útočí na údajné lode pašerákov drog od začiatku septembra. Pentagón v nedeľu agentúre DPA potvrdil, že do začiatku minulého týždňa došlo k 20 útokom s celkovým počtom 79 obetí. Washington však nezverejnil dôkazy o tom, že osoby, ktoré boli cieľom útokov, boli skutočne obchodníci s drogami. Kritici považujú tieto útoky za mimosúdne popravy a porušenie medzinárodného práva, píše AFP.
Väčšina útokov sa uskutočnila pri pobreží Venezuely, ktorú vláda prezidenta Donalda Trumpa obviňuje z aktívneho napomáhania vývozu drog do Spojených štátov, čím ohrozuje bezpečnosť USA a ich občanov.