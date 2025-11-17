Röpcke podporuje Ukrajinu v boji a o možnej výhre Ruska hovorí ako o hrôzostrašnej predstave s devastujúcimi globálnymi dôsledkami.
„V posledných týždňoch som zverejnil len málo strategických analýz. Jedným z dôvodov je dynamická a neustále sa zhoršujúca situácia ukrajinských ozbrojených síl na juhovýchode krajiny – ale aj v oblastiach Charkova a Donbasu. Situáciu už však nedokážu zakryť ani PR akcie ukrajinského generálneho štábu, ani zamlčiavanie či bagatelizovanie zo strany vlády v Kyjeve: Ukrajina smeruje k strategickej porážke proti ruskej inváznej armáde,“ uviedol.
„Ukrajinskí novinári a aktivisti si už vážnosť situácie uvedomili. Ani ukrajinská armáda, ani západní partneri však zatiaľ nevyvodili potrebné ponaučenia zo svojich doterajších chýb vo vojne proti Rusku. Viac ako 2 000 dodaných tankov, obrnených transportérov a obrnených vozidiel je vo svetle rastúcej ruskej dominancie v oblasti opticky riadených a iných dronov takmer nepoužiteľných.Namiesto toho, aby Ukrajinu podporili ‚zbraňami hromadného ničenia‘ v modernom zmysle slova – teda miliónmi FPV dronov – a tisíckami výkonných okrídlených striel na hlboké údery, západné krajiny sa naďalej obmedzujú na čiastkovú pomoc a investície do strategicky preceňovaných ukrajinských diaľkových dronov,“ píše Röpcke.
„Ani ukrajinská vláda zjavne neberie vyhladzovaciu vojnu proti svojej krajine úplne vážne. Kam sa v skutočnosti nasadzuje údajných 17 000 mužov mobilizovaných každý mesiac, zostáva pre väčšinu pozorovateľov aj vojakov na fronte záhadou. Dezercie a dočasné neplnenie služobných povinností – v dôsledku čoho mnohé brigády existujú už len na papieri – zostávajú z veľkej časti nepotrestané. To vedie nielen k chybnému odhadu vlastnej sily a odolnosti vojsk, ale aj k masívnym medzerám na fronte a následne k stále novým ruským prielomom. Výsledkom je, že plocha kontrolovaná Ukrajinou sa v októbri zmenšila o ďalších 586 štvorcových kilometrov – a v novembri bude pravdepodobne dosiahnutý nový tohtoročný rekord v územných stratách. Straty v rozsahu veľkosti nemeckej spolkovej krajiny Berlín sa tak každý mesiac stávajú reálnou vyhliadkou. Ruské ofenzívy v oblastiach veľkých miest Dnipro a Záporožie sú potom už len otázkou mesiacov – najviac jedného až dvoch rokov,“ opisuje situáciu.
„Stále to platí: ak vláda v Kyjeve ani západní partneri okamžite nepodniknú strategický obrat, Rusko túto vojnu krok za krokom vyhrá. Hrôzostrašná predstava – s devastujúcimi geopolitickými následkami pre celú planétu,“ dodal Röpcke.