Železnicu v Poľsku poškodil výbuch, podľa premiéra Tuska ide o sabotáž

Na železničnej trati Varšava – Lublin došlo v nedeľu k výbuchu, ktorý zničil časť koľaje pri obci Mika. Poľský premiér Donald Tusk v pondelok na sieti X potvrdil, že ide o diverznú akciu. Na mieste sú záchranné zložky aj zástupca prokuratúry, pričom poškodenie infraštruktúry bolo zistené aj na inom úseku tej istej trate bližšie k Lublinu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

17.11.2025 09:45 , aktualizované: 10:05
Tusk ukázal ruské drony, ktoré prileteli do Poľska
Premiér už v nedeľu na sieti X informoval, že v prípade poškodenia koľaje na trase Deblin – Varšava je v kontakte s ministrom vnútra. Vtedy nevylučoval, že môže ísť o sabotáž, a uviedol, že nikto neutrpel zranenia.

Hovorca ministra pre koordináciu špeciálnych služieb Jacek Dobrzyňski oznámil, že okolnosti prípadu preveruje polícia a Agentúra vnútornej bezpečnosti (ABW). Podľa neho sa udalosť považuje za absolútnu prioritu. Námestník ministra vnútra Maciej Duszczyk v televízii Polsat News pripustil, že môže ísť o jeden z viacerých sabotážnych útokov, ktoré sa v Poľsku vyskytli v poslednom období.

Spoločnosť PKP Polskie Linie Kolejowe informovala, že trať medzi Sobolewom a Žyczynom je priechodná po jednej koľaji. Zriadená bude železničná komisia, ktorá preverí okolnosti incidentu. Vlaky tam môžu dočasne meškať približne desať minút.

Ako prízraky v hmle. Rusi vstupujú do Pokrovska
Ukrajinské médiá v súvislosti s incidentom pripomínajú, že poškodená bola hlavná trať vedúca z poľskej metropoly na Ukrajinu. Poľsko v minulosti vyhlásilo, že jeho úloha logistického centra pre dodávky zbraní a ďalšej pomoci Ruskom napadnutej Ukrajine z neho robí terč možných sabotáží. Moskva opakovane poprela, že by v Poľsku vykonávala diverzné akcie.

