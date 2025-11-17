Železnicu v Poľsku poškodil výbuch, podľa premiéra Tuska ide o sabotáž

Premiér už v nedeľu na sieti X informoval, že v prípade poškodenia koľaje na trase Deblin – Varšava je v kontakte s ministrom vnútra. Vtedy nevylučoval, že môže ísť o sabotáž, a uviedol, že nikto neutrpel zranenia.
Hovorca ministra pre koordináciu špeciálnych služieb Jacek Dobrzyňski oznámil, že okolnosti prípadu preveruje polícia a Agentúra vnútornej bezpečnosti (ABW). Podľa neho sa udalosť považuje za absolútnu prioritu. Námestník ministra vnútra Maciej Duszczyk v televízii Polsat News pripustil, že môže ísť o jeden z viacerých sabotážnych útokov, ktoré sa v Poľsku vyskytli v poslednom období.
Spoločnosť PKP Polskie Linie Kolejowe informovala, že trať medzi Sobolewom a Žyczynom je priechodná po jednej koľaji. Zriadená bude železničná komisia, ktorá preverí okolnosti incidentu. Vlaky tam môžu dočasne meškať približne desať minút.
Ukrajinské médiá v súvislosti s incidentom pripomínajú, že poškodená bola hlavná trať vedúca z poľskej metropoly na Ukrajinu. Poľsko v minulosti vyhlásilo, že jeho úloha logistického centra pre dodávky zbraní a ďalšej pomoci Ruskom napadnutej Ukrajine z neho robí terč možných sabotáží. Moskva opakovane poprela, že by v Poľsku vykonávala diverzné akcie.