Gruzínsko zruší protikorupčný úrad, vznikol na odporúčanie Bruselu

Vládnuca strana prerušila kedysi vrelé vzťahy krajiny s Európskou úniou, pozastavila rokovania o pristúpení Gruzínska k bloku a obviňuje Brusel z plánovania revolúcie v Tbilisi, čo EÚ odmietla. Gruzínsky sen tvrdí, že sa stále usiluje o členstvo krajiny v bloku, ale len ak bude možné zachovať mier s Ruskom a takzvané tradičné pravoslávne hodnoty Gruzínska.Čítajte viac Gruzínska polícia násilne zadržala lídra opozície Niku Meliu
Podľa organizácie Transparency International sa situácia v Gruzínsku ohľadom korupcie v uplynulých rokoch príliš nezmenila. Podľa indexu vnímania korupcie vlani aj v roku 2023 hodnotenie predstavovalo 53 bodov, v roku 2022 potom 56 bodov. Najlepšie hodnotenie od roku 2012 Gruzínsko dosiahlo v roku 2018 s 58 bodmi. Najhoršie hodnotenie Gruzínska zaznamenala s 49 bodmi v roku 2013.
Papuašvili podľa agentúry TASS oznámil aj prerokovanie návrhu volebného zákona, podľa ktorého by v budúcnosti bolo možné voliť len v mieste bydliska na gruzínskom území. Voliči by tak prišli o možnosť voliť zo zahraničia. Papuašvili zmenu zdôvodnil vplyvom, ktorý môže mať na voličov cudzie prostredie.