Gruzínsko zruší protikorupčný úrad, vznikol na odporúčanie Bruselu

Gruzínsko zruší protikorupčný úrad, ktorý zriadilo v roku 2022 na odporúčanie Európskej únie. Dnes to podľa agentúry TASS uviedol šéf gruzínskeho parlamentu Šalva Papuašvili, ktorý je predstaviteľom vládnej strany Gruzínsky sen. Zároveň oznámil, že krajina zruší hlasovanie voličov zo zahraničia.

17.11.2025 10:38
debata (11)

Vládnuca strana prerušila kedysi vrelé vzťahy krajiny s Európskou úniou, pozastavila rokovania o pristúpení Gruzínska k bloku a obviňuje Brusel z plánovania revolúcie v Tbilisi, čo EÚ odmietla. Gruzínsky sen tvrdí, že sa stále usiluje o členstvo krajiny v bloku, ale len ak bude možné zachovať mier s Ruskom a takzvané tradičné pravoslávne hodnoty Gruzínska.

Podľa organizácie Transparency International sa situácia v Gruzínsku ohľadom korupcie v uplynulých rokoch príliš nezmenila. Podľa indexu vnímania korupcie vlani aj v roku 2023 hodnotenie predstavovalo 53 bodov, v roku 2022 potom 56 bodov. Najlepšie hodnotenie od roku 2012 Gruzínsko dosiahlo v roku 2018 s 58 bodmi. Najhoršie hodnotenie Gruzínska zaznamenala s 49 bodmi v roku 2013.

Papuašvili podľa agentúry TASS oznámil aj prerokovanie návrhu volebného zákona, podľa ktorého by v budúcnosti bolo možné voliť len v mieste bydliska na gruzínskom území. Voliči by tak prišli o možnosť voliť zo zahraničia. Papuašvili zmenu zdôvodnil vplyvom, ktorý môže mať na voličov cudzie prostredie.

