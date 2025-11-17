Nemecko zruší obmedzenia na vývoz zbraní do Izraela

Zrušenie zbrojného embarga okrem iného odôvodnil prímerím, ktoré je aktuálne od 10. októbra platné v Gaze medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas a ktoré sa podľa neho „v uplynulých týždňoch stabilizovalo“. Kornelius zároveň spomenul aj úsilie o trvalý mier a posilnenie humanitárnej pomoci pre Pásmo Gazy.Čítajte viac „Strašné mínové pole". Vyčistenie Gazy od nevybuchnutej munície potrvá až 30 rokov
Spolková vláda sa teraz „vo všeobecnosti vráti k individuálnemu vyhodnocovaniu“ vývozu zbraní a bude reagovať na ďalší vývoj, dodal.
Zároveň podľa DPA zdôraznil, že Nemecko sa naďalej zasadzuje za trvalý mier v tomto regióne a bude sa angažovať pri zabezpečení pomoci ľuďom v Gaze i pri obnove tejto vojnou zničenej palestínskej enklávy.
Spolkový kancelár Friedrich Merz ešte 8. augusta nariadil, že nebude schválený žiadny ďalší vývoz zbraní do Izraela, ktoré by mohli byť použité vo vojne v Gaze. Reagoval tak na čoraz agresívnejšie konanie izraelských ozbrojených síl, píše nemecká agentúra, ktorá pripomína, že odvtedy spolková vláda síce postupne zintenzívňovala kritiku na adresu vlády izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, avšak sankcie na ňu neuvalila.
Zastavenie nemeckého exportu zbraní do Izraela sa stretlo s ostrou kritikou zo strany židovského štátu. Netanjahu vyčítal Nemecku, že týmto odmeňuje Hamas za terorizmus.