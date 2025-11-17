Pravda Správy Svet Depozitár Euroclear zažaluje Európsku úniu v prípade skonfiškovania zmrazených ruských aktív

Generálna riaditeľka medzinárodnej depozitnej organizácie Euroclear Valerie Urbainová je pripravená zažalovať Európsku komisiu, ak sa rozhodne skonfiškovať aktíva ruskej centrálnej banky v celkovej hodnote 180 miliárd eur v prospech Ukrajiny. Vyhlásila to v rozhovore pre francúzsky denník Le Monde.

„Musíme byť veľmi ostražití. Toto (konfiškácia) by bolo v rozpore s medzinárodným právom týkajúcim sa suverenity štátneho majetku. Rusko by potom mohlo začať súdne konanie,“ uviedla Urbainová.

Ak sa podľa nej vedenie Európskej únie napriek tomu rozhodne o zhabaní ruských aktív, Urbainová tvrdí, že je pripravená riešiť to súdnou cestou. „Existujú zákony. V závislosti od toho, ako to bude vyzerať právne, sa rozhodneme, čo môžeme a chceme urobiť,“ povedala šéfka Euroclearu francúzskym novinárom.

Na otázku, či zvažuje právne kroky voči európskym inštitúciám, odvetila: „Nie je to vylúčené.“ Tiež priznala, že jej tímy ešte nepripravili žiadny scenáre.

