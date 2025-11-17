Pavel: Sloboda bez zodpovednosti nedáva zmysel, potrebný je aj rešpekt k druhým

„Mnoho ľudí má úplne odlišné predstavy o tom, čo sloboda a demokracia je. Na druhej strane, všetci máme právo osláviť to po svojom, nech už si pod tým predstavujeme čokoľvek,“ povedal Pavel.
Podotkol, že slová, ktoré spievala Marta Kubišová v piesni Modlitba pre Martu, aby zloba, závisť a zášť pominuli, sa podľa neho zatiaľ nenaplnili. „To je disciplína, v ktorej sa nám, bohužiaľ, darí stále dobre, aj keď pre to máme minimum dôvodov. Síce máme mnoho problémov, ale rozhodne nie sme krajinou, ktorá by na tom bola tak zle, aby sme tu museli živiť zlobu, závisť a zášť,“ zdôraznil. Politici by podľa neho mali ísť príkladom. „Ja sa o to snažím a žiadnu zlobu, závisť ani zášť nešírim,“ dodal.
Český prezident reagoval aj na to, že na Slovensku dnešný deň už nie je tiež dňom pracovného pokoja. „Je to rozhodnutie niektorých slovenských politikov, nezostáva nám iné, len ho rešpektovať. My sa k tomu môžeme postaviť po svojom a ja som tomu rád,“ uviedol.Čítajte viac ONLINE: Slovensko si pripomína nežnú revolúciu. Pellegrini si uctil obete totality: Dnešný deň nesmie Slovensko rozdeľovať
Niekoľko ľudí na Pavla pri pamätníku kričalo, ozývali sa heslá v ruštine, označenie „Pávek“ alebo sa ho pýtali, čo robil v novembri 1989. Potom mu však oveľa väčší dav začal tlieskať a skandoval „Ďakujeme!“ či „Nech žije Pavel“.
Fiala: ČR za 36 rokov prešla kus cesty, neteší ma však, čo sa aktuálne deje
Česko podľa jeho premiéra v demisii Petra Fialu prešlo za 36 rokov od Nežnej revolúcie veľký kus cesty a v súčasnosti je slobodnou a demokratickou krajinou. Fiala zároveň podotkol, že ho neteší, čo sa aktuálne v ČR deje – že predsedom Poslaneckej snemovne je Tomio Okamura alebo aká vláda v krajine vzniká. Povedal to v pondelok po tom, ako pri Pamätníku Nežnej revolúcie na Národnej ulici v Prahe zapálil sviečku.
„Pre mňa osobne je to najkrajší sviatok. Znamená, že sa do Českej republiky vrátila sloboda a demokracia. Vždy z toho mám veľkú radosť. Keď sa pozriem späť, za tých 36 rokov sme prešli obrovský kus cesty. Dnes sme slobodnou, demokratickou, nezávislou a prosperujúcou krajinou a z toho by sme mali mať všetci radosť,“ povedal končiaci predseda vlády. Zdôraznil, že ak spoločnosť prestane byť pozorná, môže o slobodu a demokraciu veľmi rýchlo prísť.
Podotkol, že k pamätníku niekedy chodí s radosťou a inokedy s obavami. Tento 17. november patrí podľa jeho slov medzi tie, keď na Národnú išiel s obavami. „Demokracia a sloboda si vyžadujú neustálu starostlivosť a treba o ne každodenne zápasiť. A keď vidím, čo sa v našej krajine teraz deje, tak z toho žiadnu radosť nemám. Na čele parlamentu máme človeka, ktorý pohŕda ľuďmi, hlási sa k extrémnym názorom, propaguje proruské naratívy. Do čela vlády mieri bývalý komunista a spolupracovník ŠtB (Štátnej bezpečnosti), ktorý má obrovský konflikt záujmov a predstavuje nebezpečné oligarchické štruktúry v našej krajiny. To sú veci, ktoré nie sú dobrými správami,“ vyhlásil Fiala.
Medzi prvými prišiel sviečku k pamätníku zapáliť predseda hnutia ANO Andrej Babiš. Na mieste po ňom ľudia pískali a kričali. Babiš pri odchode novinárom povedal, že 17. november je dôležitý, lebo vďaka nemu Česko získalo slobodu. „Musíme byť vďační tým, ktorí k tomu prispeli,“ povedal šéf ANO a pripomenul, že zmena režimu ľuďom umožnila podnikať či cestovať.
Predseda Poslaneckej snemovne Tomio Okamura vopred avizoval, že k Pamätníku na Národnú ulicu nepríde, ale zúčastní sa len na pietnom akte pri internáte Hlávkova kolej. Tam si politici a akademická obec pripomínajú študentov, ktorí sa v roku 1939 stali obeťami nacistického násilia. Okamurova predchodkyňa Markéta Pekarová Adamová ho za rozhodnutie nezúčastniť sa na pietnej udalosti na Národnej ulici skritizovala. Podotkla, že šéf SPD už reprezentuje celú Poslaneckú snemovňu, nielen svoje hnutie. Okamura pri Hlávkovej koleji uviedol, že Česi opäť strácajú slobodu, za ktorú v roku 1989 bojovali. „Ľudia sú v podstate vyhadzovaní z práci za odlišné názory, hrozí im dokonca väzenie za iné názory,“ vyhlásil šéf dolnej komory českého parlamentu obžalovaný z podnecovania k nenávisti. O prípade predvolebných billboardov s protiimigračným motívom v minulosti opakovane uviedol, že ho vraj končiaca vláda chcela dostať do väzenia za názor.
Najhlasnejšie ľudia pri pamätníku vypískali čestného prezidenta Motoristov Filipa Turka, na ktorého skandovali „Hanba!“. Podľa Turka je paradoxné, že práve jeho ľudia vypískali, hoci je z antikomunistickej rodiny, pričom niektorých – podľa jeho slov – bývalých komunistov, nie. „Je to pre mňa významný sviatok, aj keď viem, že tá história bola trošičku inak a že tá revolúcia bola nejakým spôsobom riadená,“ vyhlásil. Predseda Motoristov Petr Macinka na otázku, či stále trvá na tom, aby sa Turek stal ministrom zahraničných vecí, odpovedal slovami: „Je výborný, nie?“.
Česko a Slovensko si v pondelok pripomínajú Deň boja za slobodu a demokraciu a tiež Medzinárodný deň študentstva. Pri príležitosti 36. výročia Nežnej revolúcie sa na mnohých miestach v ČR konajú oslavy. V hlavnom meste je to napríklad akcia Korzo Národní či Koncert pre budúcnosť na Václavskom námestí, ktoré sú súčasťou celorepublikového Festivalu slobody. Hlavnou témou tohtoročného programu Korzo Národní na bývalej Národnej triede je „Máme si čo povedať“.