Ukrajinci dorovnajú Rusko: Rafale otvorí novú kapitolu vojny. Expert vysvetlil, ako francúzske stroje posilnia Kyjev

Ukrajina a Francúzsko podpísali v Paríži deklaráciu o zámere spolupracovať v oblasti obstarávania obranného vybavenia pre Ukrajinu. Ako uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ide o súčasť úsilia „posilniť bojové letectvo s cieľom zvýšiť ochranu našej krajiny“. Dohodu v Paríži podpísali Zelenskyj a francúzsky prezident Emmanuel Macron.

17.11.2025 14:50
Stíhačka Rafale Foto: ,
Stíhačka Rafale pred príchodom ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na leteckú základňu Villacoublay neďaleko Paríža 17. novembra 2025.
debata

Podľa agentúry UNIAN francúzske médiá uvádzajú, že dohoda predpokladá dodávku viacúčelových stíhačiek Rafale (Nárazový vietor). Agentúra zároveň priniesla rozhovor s leteckým expertom Valerijom Romanenkom zo Štátneho múzea letectva, ktorý priblížil ich možnosti a význam pre ukrajinské ozbrojené sily.

Romanenko upozornil, že súčasné ukrajinské lietadlá „nedokážu viesť vzdušné boje na rovnakej úrovni“ a Ukrajina potrebuje stroje, ktoré dokážu ničiť „nosiče KABov“. Podľa neho „F-16 ani z hľadiska výzbroje, ani radarov nedokážu rovnocenne bojovať s ruskými stíhačkami“.

Rafale a ich výzbroj

Expert vysvetlil, že Rafale v súčasnosti používajú rakety MICA s dosahom 80 kilometrov, no Francúzsko už zaviedlo modernejšie rakety Meteor s dosahom 200 kilometrov. Meteor podľa neho využíva prúdový motor, „čo výrazne zvyšuje dosah“ a je len prvou verziou s potenciálom ďalšieho zlepšovania.

V porovnaní s ruskými raketami Romanenko uviedol, že Rusi disponujú zbraňami s dosahom 120 kilometrov a špeciálnymi raketami R-37M, pri ktorých je uvádzaný dosah 300 kilometrov, no „reálne nimi zostreľovali lietadlá na vzdialenosť okolo 200 kilometrov“. Expert uviedol, že tieto ruské rakety sú určené najmä na prekvapivé útoky, no moderné západné stroje dokážu „zachytiť navádzanie a aktivovať ochranný systém“.

Ak Ukrajina Rafale dostane, podľa Romanenka bude mať vďaka radarom a výzbroji možnosti porovnateľné s Ruskom. Upozornil, že vďaka konštrukcii lietadiel „Rusi nás uvidia na 150 km, ale my ich na 200 km“. S raketami Meteor by tak Ukrajina mohla zasiahnuť ruské lietadlá ešte pred tým, ako ju samotnú zachytia.

Dodávky nebudú okamžité

Výrobná kapacita spoločnosti Dassault je obmedzená. Romanenko uviedol, že výrobca má „objednávky na 299 lietadiel“ a aktuálne produkuje tri stroje mesačne s plánom zvýšiť tempo na päť. Dodávky pre Ukrajinu preto nebudú okamžité, no krajina by mohla na výcvik „dostať niektoré použité lietadlá“, ktoré sú podľa experta plne funkčné.

Politickú situáciu vo Francúzsku označil za dôležitý faktor – varoval, že v prípade víťazstva Marine Le Pen by mohlo dôjsť k zmrazeniu všetkých dodávok vrátane náhradných dielov a softvéru, čo by spôsobilo, že „lietadlá zostanú na zemi ako ciele pre rakety“.

Výcvik pilotov

Romanenko odhaduje, že preškolenie pilotov a technikov potrvá „minimálne osem mesiacov“. Pripomenul skúsenosť s F-16, kde výcvik trval dlhšie pre nedostatočnú jazykovú prípravu. Piloti so skúsenosťou na F-16 však môžu prejsť na Rafale rýchlejšie, keďže „poznajú jazyk, terminológiu NATO, vybavenie a postupy“.

Prvé stroje boli Ukrajine sľubované „najskôr o tri roky“, čo podľa Romanenka poskytuje čas na postupné budovanie kvalifikovaného personálu.

Problém ukrajinského letectva

Expert tiež upozornil na komplikácie, ktoré prináša súčasná rozmanitosť používaných lietadiel. Túto situáciu označil za „veľmi zlú“, pretože vyžaduje veľké množstvo špecializovaného pozemného personálu. Pri rôznych typoch lietadiel totiž „personál z MiG-29 alebo F-16 nedokáže pripraviť Rafale na bojový let“.

Podľa Romanenka je Ukrajina nútená rozdeľovať personál a lietadlá medzi viaceré letiská, aby znížila riziko ruských útokov, čo navyše komplikuje logistiku.

Viac na túto tému: #Francúzsko #Rusko #stíhačky #Emmanuel Macron #vojna na Ukrajine #Volodymyr Zelenskyj
