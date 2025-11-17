Pravda Správy Svet Ozbrojenci na severozápade Nigérie uniesli 25 študentiek z dievčenskej školy

Ozbrojenci na severozápade Nigérie uniesli 25 študentiek z dievčenskej školy

Ozbrojenci zo zločineckého gangu v pondelok ráno uniesli z internátu 25 školáčok dievčenskej strednej školy v severozápadnej Nigérii. Pri útoku zabili jedného zamestnanca školy a ďalšieho zranili, informovala polícia.

17.11.2025 16:01
Polícia uviedla, že ozbrojený gang „vtrhol do budovy štátnej strednej školy pre dievčatá“ v štáte Kebbi okolo 4.00 h miestneho času (5.00 SEČ). Na miesto úrady vyslali bezpečnostné zložky, ale „bohužiaľ, podozriví páchatelia už preliezli plot školy a z internátu uniesli dvadsaťpäť študentiek na neznáme miesto“, uviedla polícia vo svojom vyhlásení.

Severozápad Nigérie dlhodobo terorizujú zločinecké skupiny, ktoré kradnú dobytok, prepadávajú dediny, unášajú a zabíjajú obyvateľov, rabujú a vypaľujú domy. Ide o dôsledok vysokej miery chudoby, nezamestnanosti a rozšíreného nelegálneho obchodu so strelnými zbraňami, konštatuje AFP.

V roku 2014 vtrhli do internátnej školy v oblasti Chibok desiatky zločincov z islamistickej skupiny Boko Haram a uniesli 276 žiačok vo veku 12–17 rokov.

Krajina v roku 2022 prijala zákon zakazujúci vyplatenie výkupného únoscom, mnoho rodín však uvádza, že inú možnosť na záchranu príbuzných nemá.

Viac na túto tému: #Boko Haram #Nigéria
