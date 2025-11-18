Maďarsko vstúpilo do drsnej predvolebnej kampane. Čaká Orbána po šestnástich rokoch pri moci prehra?

Medzi Orbánom a Magyarom sa iskrí, ale zoči-voči sa spolu pred kamerami doteraz nestretli. Starosta Győru Bence Pintér im nedávno ponúkol priestor na debatu v tomto meste, ale predseda vlády odmietol návrh. Dal najavo, že nemieni debatovať s politikom, ktorého „riadi Brusel". Magyar odkázal Orbánovi, že sa nepochybne bojí diskutovať s ním viac ako hodinu.
Nateraz vôbec nie je jasné, či sa po voľbách budú tešiť orbánovci alebo opoziční politici. Tento mesiac boli zverejnené dva prieskumy verejnej mienky, z ktorých vyplýva, že k víťazstvu by sa mohli priblížiť vládnuci Fidesz i opozičná Tisza. Tá by v prvej ankete získala 47 %hlasov a Orbánova strana 40 %. V druhom prieskume to vyzerá opačne: Fidesz 50 % a Tisza 40 %.
Orbán i Magyar sa usilujú podávať obraz o svojom súperovi ako o zloduchovi, pričom líder Fideszu si našiel ešte jeden politický terč. Nie však domáci, ale zahraničný. Vyzerá to tak, že Orbán stavil na podceňovanie Magyara s tým, že najväčšiu hrozbu vidí ďaleko za hranicami Maďarska. Povedal totiž, že za svojho hlavného súpera nepovažuje lídra opozície, ale centrum EÚ: „Brusel by chcel zmeniť vládu v Maďarsku. Chceli by tu takú vládu, akú urobili v Poľsku, ktorá sa riadi pokynmi z Bruselu v prípade migrácie, ekonomiky, vojny," citoval Orbána server Politico. Mnohým lídrom v EÚ síce prekáža jeho politika (najmä vo vzťahu k Ukrajine), ale Európska komisia samozrejme nijakým spôsobom nezasahuje do volebného diania v Maďarsku.
Rétorika orbánovcov v niečom pripomína komunikáciu Petra Pellegriniho pred voľbami hlavy štátu na Slovensku. Tvrdil o sebe, že na rozdiel od protikandidáta Ivana Korčoka bude prezidentom mieru. Svojho súpera podozrieval, že by poslal Slovákov bojovať na Ukrajinu napriek tomu, že o vyslaní armády do zahraničia rozhoduje NR SR. „Fantómová strana nazvaná Tisza by poslala mladých Maďarov na front, pretože má nerozvážne vojnové ambície," vyhlásil podľa novín Magyar Nemzet čelný predstaviteľ orbánovcov István Mohácsy. Poslanec Fideszu Tamás Menczer dokonca povedal, že otázka znie tak, či Maďari sú ochotní zomierať len preto, aby ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mohol sedieť na záchode zo zlata.
Balázs Orbán, pravá ruka premiéra na úrade vlády, nezaostáva pri strašení s Magyarom: „Jeho vláda riadená podľa inštrukcií z Bruselu by podporovala nielen vojnu na Ukrajine, ale zároveň by v Maďarsku zaviedla povinnú vojenskú službu." Realita v prípade týchto výrokov orbánovcov vyzerá tak, že líder Tiszy o ničom z toho vôbec neuvažuje. Napriek tomu ho vykresľujú ako politika, ktorý by pred Bruselom padal na kolená. Balász Orbán však trvá na svojom: „Našim poslaním nie je nič menej, ako zachrániť Maďarsko pred liberálmi podporujúcimi vojnu," citoval ho Magyar Nemzet.
Orbán je od jari 2010 najdlhšie slúžiaci volený líder v celej EÚ. Jeho Fidesz zvíťazil v štyroch parlamentných voľbách v rade. Zostane mu verná väčšina voličov? Trápi ich slabší výkon ekonomiky a zvlášť inflácia, čiže zdražovanie tovarov i služieb. Magyar sľubuje voličom v tomto smere oveľa lepšie Maďarsko, ktoré sa pritom nebude odkláňať od demokracie a od princípov právneho štátu.
Opozičný líder zároveň podozrieva orbánovcov, že sa pokúsia silou-mocou udržať vo vláde. (Naopak, Orbán ubezpečuje, že by sa dokázal zmieriť s odchodom do opozície, s čím má skúsenosť spred roku 2010.) „Opovrhnutiahodná skorumpovaná Orbánova vláda urobí všetko pre to, si zachovala ukradnutú korisť a svoju moc, o tom nepochybujem. Nedá sa reformovať, nie je schopná znovu nadviazať kontakt s občanmi. Stala sa neľudskou," povedal Magyar pre agentúru AP.
Magyar založil Tiszu na jeseň 2020, ale vo voľbách na jar 2022 jeho strana ešte nekandidovala v parlamentných voľbách. Viac viditeľná začala byť až od lanského roku, pričom rast popularity Magyara bol raketový. Tým ľuďom, čo si pamätajú vládnutie Tonyho Blaira, môže pripomínať tohto niekdajšieho britského premiéra. Magyar je podobne energický, charizmatický a takpovediac neopozeraný politik. V ich prípade sa dá hovoriť aj o podobnom veku: Magyar má 44 rokov, Blair prvýkrát vyhral voľby v máji 1997 krátko pred svojimi 44. narodeninami.
Politológ András Biró-Nagy pre AP poznamenal, že Magyarovi veľmi prospelo, že takmer neustále vedie kampaň medzi voličmi na vidieku, ktorý bol doteraz baštou podporovateľov Orbána. „Magyar sa zameriava na ich základné problémy, ako sú životné náklady a zlé verejné služby," ozrejmil Biró-Nagy.
Na záver sa ešte pozrime na jeden z hlavných ukazovateľov, podľa ktorého ľudia hodnotia svoju životnú úroveň. Priemerná mzda v Maďarsku dosiahla v polovici tohto roku 706-tisíc forintov, čo v prepočte vychádza zhruba 1830 eur. V porovnaní so Slovenskom sú na tom maďarskí pracujúci lepšie: Slováci vlani v priemere mesačne zarábali 1524 eur. V tomto roku by ich priemerný plat mal dosiahnuť 1658 eur. Podobne ako v Maďarsku aj na Slovensku však napriek rastu príjmov mnohých ľudí veľmi trápi zdražovanie.