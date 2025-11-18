Bezpečnostná rada OSN súhlasila s vyslaním medzinárodných bezpečnostných síl do Gazy

Rezolúcia vychádza z plánu prímeria amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý okrem iného počíta s zriadením medzinárodného výboru, na ktorého čele by stál Trump a ktorý by dohliadal na dianie na palestínskom území.
Ako poznamenáva AP, Washington dúfal, že Moskva, ktorá prišla s alternatívnou rezolúciou, nepoužije ako stály člen Bezpečnostnej rady práva veta, aby americký návrh odmietla. Nakoniec sa tak naozaj nestalo.
Proti návrhu sa ale podľa agentúry Reuters postavilo teroristické hnutie Hamas, podľa ktorého prijatá rezolúcia nezodpovedá palestínskym požiadavkám a na Pásmo Gazy uvaľuje medzinárodné poručenstvo. Hamas tiež uviedol, že odpor voči Izraelu za použitia všetkých prostriedkov je legitímny a odmietol odzbrojenie, ktoré je jednou z kľúčových súčastí Trumpovho plánu.
V Pásme Gazy od 10. októbra platí prímerie, hoci Izrael aj teroristické hnutie Hamas tvrdia, že druhá strana pokoj zbraní porušuje. Ide len o počiatočnú fázu amerického plánu, ktorý počíta s odzbrojením Hamasu, vytvorením civilnej palestínskej správy Pásma Gazy a postupnou obnovou úzkeho pobrežného pásu, ktorý spustošila dva roky trvajúca vojna Hamasu a Izraela.