ONLINE: Predvojnové obdobie sa začalo: Nepriateľ začal s prípravami na agresiu, tvrdí veliteľ poľskej armády

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 364 dní
- Nepriateľ začal s prípravami na vojnu, tvrdí veliteľ poľskej armády
- Ruské drony poškodili budovu redakcie Suspiľne v Dnipre
9:05 Ruský útok dronmi v noci na utorok poškodil budovu, v ktorej sídli redakcia ukrajinského verejnoprávneho vysielateľa Suspiľne a ukrajinského rozhlasu Dnipro. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters a webovej stránky Suspiľne.
Vysielateľ uviedol, že mesto Dnipro bolo v pondelok večer terčom „masívneho útoku“ dronov. „V dôsledku ostreľovania vypukol požiar, vyleteli okná a dvere, poškodené boli stropy budovy a strecha,“ oznámilo Suspiľne a zverejnilo aj zábery poškodeného interiéru budovy. V čase útoku sa v redakcii nenachádzali žiadni zamestnanci.
Starosta Dnipra Boris Filatov na sieti Facebook spresnil, že ruské sily pri útoku zasiahli aj televíznu vežu.
Reuters informuje, že Suspiľne je verejnoprávny vysielateľ Ukrajiny, ktorý prevádzkuje televízne, rozhlasové a online spravodajské služby prostredníctvom regionálnych redakcií po celej krajine.
8:54 Náčelník generálneho štábu poľských ozbrojených síl Wiesław Kukula vyhlásil, že kybernetické útoky a sabotáže vytvárajú priaznivé podmienky pre agresiu v krajine. Ako referuje web rp.pl, uviedol to v rozhovore pre Poľský rozhlas.
„Nepriateľ začal s prípravami na vojnu. Vytvára tu určité prostredie, ktoré by malo viesť k vytvoreniu priaznivých podmienok pre potenciálnu agresiu na území Poľska,“ povedal Kukula.
Generál prirovnal súčasné napätie k studenej vojne a roku 1939. Podľa neho dnes poľský štát závisí od svojho postoja k udalostiam a od toho, „či sa nám podarí nepriateľa vystrašiť, alebo ho naopak povzbudiť k agresii“.
„Aby som bol úprimný, stále sme v predvojnovom období, studená vojna bola tiež takýmto predvojnovým obdobím. Toto je otázka budovania takzvanej efektívnej politiky odstrašovania, do značnej miery založenej na našich obranných schopnostiach, ako aj na postoji občanov,“ vysvetlil Kukula.
Náčelník poľského generálneho štábu tiež zdôraznil, že Varšava ako člen Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) musí poskytnúť rozhodný odpor s možnosťou vytvorenia „studenej vojny 2.0“.
6:30 Ak sa boje na Ukrajine ukončia mierovou dohodou, ukrajinské jednotky by mohli byť vyslané na pomoc pri obrane východných hraníc EÚ pred Ruskom, uviedol v pondelok podľa portálu Politico eurokomisár pre obranu a vesmír Andrius Kubilius.
"Bolo by dobré, keby bojmi overená ukrajinská armáda po nastolení mieru na Ukrajine bola pripravená byť prítomná vo všetkých krajinách nášho pohraničného regiónu, počnúc Pobaltím a Litvou, popri nemeckej brigáde a rotujúcich amerických práporoch,“ povedal Kubilius vo Vilniuse.
To je momentálne veľmi vzdialená perspektíva, keďže ruská armáda pokračuje v drvivom a krvavom postupe na východe Ukrajiny a ruský vodca Vladimir Putin neprejavil žiadny záujem o kompromis, ktorý by mohol ukončiť útoky, uviedlo Politico.
Ukrajina má však najskúsenejšiu armádu v Európe, čo by bolo pre ostatných spojencov neoceniteľné. Kubiliusova výzva prichádza v čase, keď predchádzajúce sľuby o prijatí Ukrajiny do NATO chradli kvôli odporu USA a ďalších spojencov, podotýka Politico.
6:25 Ruský raketový útok zabil v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny 17-ročné dievča a zranil najmenej deväť ľudí. Uviedol to v utorok šéf oblastnej správy Oleh Synehubov. Dronové útoky hlási správa susednej Dnepropetrovskej oblasti.
„Sedemnásťročné dievča, ktoré bolo vážne zranené pri raketovom útoku na mesto Berestyn, zomrelo v nemocnici,“ napísal Synehubov. Z deviatich ľudí zranených pri útoku, je podľa neho sedem stále v nemocnici.
Ako pripomenula agentúra RBC Ukraine, deň predtým ruské sily zaútočili na mesto Balaklija v tej istej oblasti. Raketové údery zasiahli husto obývanú štvrť. O život prišli traja ľudia a 13 ďalších utrpelo zranenia, medzi nimi aj štyri deti.
Šéf správy Dnepropetrovskej oblasti Vladyslav Hajvanenko uviedol, že po dronových útokoch sa v regióne rozhoreli požiare, o mŕtvych či ranených ale neinformoval.