Útok na Venezuelu? Karibský spojenec dal USA košom

O možných úderoch na Venezuele sa hovorí v súvislosti s posilňovaním americkej vojenskej prítomnosti v Karibiku. Tam Spojené štáty útočia na lode, ktoré podľa nich prepravujú drogy. Od budúceho týždňa potom USA začnú označovať za teroristickú organizáciu takzvaný Kartel sĺnk, ktorý podľa Washingtonu vedie venezuelský prezident Nicolás Maduro.
Trinidad a Tobago tento týždeň organizujú spoločne s americkou námornou pechotou vojenské cvičenie, za čo čelia kritike z Venezuely. Premiérka ostrovného štátu oznámila agentúre AFP, že Spojené štáty nepožiadali tamojšiu vládu o využitie ich územia pre údery na Venezuelu. Dodala, že jej krajina sa nezúčastní „akéhokoľvek aktu, ktorý by mohol uškodiť venezuelskému ľudu“.
Persadová-Bissessarová patrí podľa agentúry AFP ku kritikom venezuelskej vlády. Šéfka vlády odmieta aj migráciu z Venezuely, ktorá podľa nej prispieva k vysokej kriminalite na ostrovoch.Čítajte viac Najväčšia lietadlová loď sveta USS Gerald R. Ford priplávala do Karibského mora. Mieri k Venezuele
Americký prezident podľa agentúry AFP strieda ústretové a nepriateľsky ladené vyjadrenia na adresu venezuelského prezidenta Madura. V pondelok Trump povedal, že pravdepodobne bude hovoriť s Madurom, pretože hovorí so všetkými. Súčasne ale nevylúčil, že pošle do Venezuely vojakov. Tiež Maduro vyjadril želanie s Trumpom hovoriť. Jeho vláda tvrdí, že Washington chystá proti krajine agresiu.