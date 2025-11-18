Poľsko je v predvojnovom období, nepriateľ už pripravuje pôdu na agresiu, tvrdí generál

„Nepriateľ začal s prípravami na vojnu. Vytvára tu určité prostredie, ktoré by malo viesť k vytvoreniu priaznivých podmienok pre potenciálnu agresiu na území Poľska,“ povedal Kukula.
Generál prirovnal súčasné napätie k studenej vojne a roku 1939. Podľa neho dnes poľský štát závisí od svojho postoja k udalostiam a od toho, „či sa nám podarí nepriateľa vystrašiť, alebo ho naopak povzbudiť k agresii“.
„Aby som bol úprimný, stále sme v predvojnovom období, studená vojna bola tiež takýmto predvojnovým obdobím. Toto je otázka budovania takzvanej efektívnej politiky odstrašovania, do značnej miery založenej na našich obranných schopnostiach, ako aj na postoji občanov,“ vysvetlil Kukula.
Náčelník poľského generálneho štábu tiež zdôraznil, že Varšava ako člen Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) musí poskytnúť rozhodný odpor s možnosťou vytvorenia „studenej vojny 2.0“.
„Budeme výrazne investovať do obranných spôsobilostí a jasne signalizovať, že akýkoľvek útok na krajiny NATO alebo na naše územie bude spojený s rozhodnou odpoveďou a veľkým rizikom pre potenciálneho agresora, teda Ruskú federáciu,“ zdôraznil Kukula.
Železnicu v Poľsku poškodil výbuch
Na úseku poľskej železnice, ktorý bol v pondelok poškodený výbuchom, obnovili v utorok prevádzku v oboch smeroch. Explózie podľa poľských úradov súviseli s aktom diverzie. Minister infraštruktúry Dariusz Klimczak uviedol, že doprava bola opäť uvedená do prevádzky približne o polnoci.
Poškodenie zasiahlo infraštruktúru železničnej trate číslo 7 na trase Varšava Východná – Dorohusk. Výbušné zariadenia boli použité v okolí obce Mika v garvolinskom okrese a Golab v pulawskom okrese.
Premiér Donald Tusk v pondelok predpoludním uviedol, že explózia pri stanici Mika mala pravdepodobne za cieľ zničiť vlak na trase Varšava – Deblin. Zároveň označil útok na trať za bezprecedentný akt diverzie namierený proti bezpečnosti poľského štátu a jeho občanov. „Prebieha vyšetrovanie a tak ako v predchádzajúcich prípadoch tohto typu, páchateľov dolapíme bez ohľadu na to, kto je ich objednávateľom,“ dodal.
Prokuratúra v pondelok začala vyšetrovanie pre podozrenie z terorizmu. Podľa jej stanoviska útoky priamo spôsobili dopravné nebezpečenstvo, ktoré mohlo ohroziť životy a zdravie ľudí aj majetok veľkých rozmerov. Prípad prevezme tím prokurátorov za účasti príslušníkov Agentúry vnútornej bezpečnosti a Centrálneho policajného úradu. V utorok je zároveň plánované mimoriadne zasadnutie vládneho výboru pre bezpečnosť za účasti vojenských veliteľov, šéfov služieb a námestníka prezidenta.Čítajte viac Tusk: Železnica v Poľsku sa stala terčom diverzného útoku, explózia mala za cieľ vyhodiť vlak do vzduchu