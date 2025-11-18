Návrat kúska divočiny. V Anglicku po storočí vypustia mačky

Dvojročná štúdia organizácie South West Wildcat Project zistila, že časti Devonu sú ideálne, pretože majú lesy, ktoré sú dôležité pre poskytovanie úkrytu a miest pre brlohy, a tiež pasienky s nízkym krovinatým porastom, čo predstavuje dobrý lovecký terén.
Predpokladá sa, že najskôr v roku 2027 bude vypustených 40 až 50 zvierat. Väčšina miestnych obyvateľov tento nápad prijala kladne, píše The Guardian. Mačky divoké by nemali predstavovať ohrozenie pre hospodárske zvieratá ani domácich miláčikov.
„Divoké mačky boli kedysi bežnou súčasťou našej krajiny a dnes zostávajú dôležitou súčasťou lesov v celej kontinentálnej Európe, vrátane Nemecka, Francúzska, Španielska a Talianska,“ povedal vedúci projektu divokých mačiek na juhozápade Cath Jeffs.
Jediné miesto, kde sa teraz v Británii vyskytujú voľne žijúce divoké mačky je Škótska vysočina. Napriek tomu, že im bol v roku 1988 udelený štatút chráneného druhu, sú tieto šelmy teraz klasifikované ako druh ohrozený vyhynutím. V britskej prírode zostáva iba 115 jedincov.Čítajte viac Vyhlásili najkrajšiu turistickú trasu na svete. Nájdete ju v najobľúbenejšej destinácii Slovákov
Opätovné vysadenie mačiek divokých v juhozápadnom Anglicku, kde sa do konca 19. storočia bežne vyskytovali, môže podľa štúdie priniesť aj niekoľko prekážok. Napríklad v prípade kríženia divokých mačiek s mačkami domácimi. Aby bolo ich vrátenie do voľnej prírody v mieste ich pôvodného výskytu na juhozápade Anglicka úspešné, bude nutná spolupráca s miestnymi komunitami a organizáciami na ochranu mačiek, uvádza štúdia.