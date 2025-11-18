Pravda Správy Svet Peklo na Zemi: obrancovia Kosťantynivky zverejnili snímky z obliehaného mesta, uviazli v ňom tisíce civilistov

Peklo na Zemi: obrancovia Kosťantynivky zverejnili snímky z obliehaného mesta, uviazli v ňom tisíce civilistov

V obliehanom meste Kosťantynivka na východe Ukrajiny zostáva približne 4 800 civilistov. Informovala o tom Donecká oblastná vojenská administratíva, na ktorú sa vo svojej správe odvoláva 93. samostatná mechanizovaná brigáda „Cholodnyj Jar“.

18.11.2025 12:35
debata (64)
Zostať v meste je pre civilistov ešte...
+9V meste Kosťantynivka sa momentálne nachádza...

Podľa správy je evakuácia z mesta stále možná, avšak podmienky sú mimoriadne riskantné. Administratíva upozorňuje, že „množstvo zhorených áut na výjazde z mesta a na všetkých hlavných cestách ukazuje, aké nebezpečné a náročné sú v súčasnosti evakuačné operácie“. Zároveň zdôrazňuje, že „zostať v meste je pre civilistov ešte nebezpečnejšie“.

Ukrajinskí obrancovia opisujú, že ruské sily „neustále zhadzujú na obytné štvrte riadené letecké bomby s obrovskou náložou a menia ich na ohniská pekla na Zemi“. Podľa brigády možno „niekoľko takýchto oblastí v blízkosti ulice Hromova vidieť na fotografiách“, ktoré zverejnila spolu s vyhlásením.

Pomsta z Ukrajiny. Obrancovia nasadili nové domáce strely. Flamingo udiera na Rusko
Video
Zdroj: Generálny štáb Ozbrojených síl Ukrajiny

Vojaci uvádzajú, že ruské jednotky využívajú zhoršené počasie a pokračujú v pokusoch preniknúť do mesta. V správe sa píše, že nepriateľ „podniká pešie útoky a pokúša sa vniknúť aj s technikou“.

Obranu v úseku držia okrem iných aj príslušníci 93. brigády „Cholodnyj Jar“. Podľa ich vyjadrenia ukrajinské jednotky „odolávajú okupantom a nedovoľujú im priblížiť sa k mestu na krátku vzdialenosť“.

Ako prízraky v hmle. Rusi vstupujú do Pokrovska
Video
Ruská apokalypsa: mesto Časiv Jar

Ruská taktika vojny - totálne spálená zem. Zábery mesta Časiv Jar pripomínajú apokalyptické výjavy.

Fotogaléria
Fotografia prevzatá z videa z dronu, ktoré...
Fotografia prevzatá z videa z dronu, ktoré...
+5Fotografia prevzatá z videa z dronu, ktoré...
Facebook X.com 64 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Moskva #Rusko #Ukrajina #vojna na Ukrajine #Putinova vojna #Kosťantynivka
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"