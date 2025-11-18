Peklo na Zemi: obrancovia Kosťantynivky zverejnili snímky z obliehaného mesta, uviazli v ňom tisíce civilistov

Podľa správy je evakuácia z mesta stále možná, avšak podmienky sú mimoriadne riskantné. Administratíva upozorňuje, že „množstvo zhorených áut na výjazde z mesta a na všetkých hlavných cestách ukazuje, aké nebezpečné a náročné sú v súčasnosti evakuačné operácie“. Zároveň zdôrazňuje, že „zostať v meste je pre civilistov ešte nebezpečnejšie“.
Ukrajinskí obrancovia opisujú, že ruské sily „neustále zhadzujú na obytné štvrte riadené letecké bomby s obrovskou náložou a menia ich na ohniská pekla na Zemi“. Podľa brigády možno „niekoľko takýchto oblastí v blízkosti ulice Hromova vidieť na fotografiách“, ktoré zverejnila spolu s vyhlásením.
Vojaci uvádzajú, že ruské jednotky využívajú zhoršené počasie a pokračujú v pokusoch preniknúť do mesta. V správe sa píše, že nepriateľ „podniká pešie útoky a pokúša sa vniknúť aj s technikou“.
Obranu v úseku držia okrem iných aj príslušníci 93. brigády „Cholodnyj Jar“. Podľa ich vyjadrenia ukrajinské jednotky „odolávajú okupantom a nedovoľujú im priblížiť sa k mestu na krátku vzdialenosť“.
Ruská taktika vojny - totálne spálená zem. Zábery mesta Časiv Jar pripomínajú apokalyptické výjavy.