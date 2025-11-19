Pravda Správy Svet Známa metropola láka milióny turistov ročne. Zábery na videu ukážu, prečo je taká atraktívna

Známa metropola láka milióny turistov ročne. Zábery na videu ukážu, prečo je taká atraktívna

Barcelona je pulzujúce prímorské mesto na severovýchode Španielska a hlavné mesto Katalánska. Preslávila sa jedinečnou architektúrou Antonia Gaudího, najmä chrámom Sagrada Família a parkom Güell. Mesto ponúka spojenie histórie, umenia a moderného mestského života, ktoré cítiť v jeho uliciach aj na slávnej promenáde La Rambla. Barcelona je tiež známa svojimi plážami, vynikajúcou gastronómiou a živou kultúrnou scénou. Každoročne láka milióny návštevníkov svojou atmosférou, ktorá spája stredomorskú pohodu s tvorivou energiou veľkomesta. Vďaka záberom nášho mReportéra Mira ju môžete spoznať oveľa viac.

19.11.2025 05:00
Takto vyzerá Barcelona
