Známa metropola láka milióny turistov ročne. Zábery na videu ukážu, prečo je taká atraktívna
Barcelona je pulzujúce prímorské mesto na severovýchode Španielska a hlavné mesto Katalánska. Preslávila sa jedinečnou architektúrou Antonia Gaudího, najmä chrámom Sagrada Família a parkom Güell. Mesto ponúka spojenie histórie, umenia a moderného mestského života, ktoré cítiť v jeho uliciach aj na slávnej promenáde La Rambla. Barcelona je tiež známa svojimi plážami, vynikajúcou gastronómiou a živou kultúrnou scénou. Každoročne láka milióny návštevníkov svojou atmosférou, ktorá spája stredomorskú pohodu s tvorivou energiou veľkomesta. Vďaka záberom nášho mReportéra Mira ju môžete spoznať oveľa viac.