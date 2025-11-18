Pravda Správy Svet Požiar domova seniorov v Bosne má už 17 obetí

Po úmrtí ďalších dvoch pacientov hospitalizovaných po požiari domova pre seniorov v bosnianskej Tuzle zo začiatku mesiaca stúpol počet obetí tejto tragédie už na 17. Informovala o tom dnes podľa agentúry AFP hovorkyňa miestnej nemocnice.

18.11.2025 12:38
„Dvaja obyvatelia opatrovateľského domu, ktorí boli hospitalizovaní po požiari, zomreli v posledných 24 hodinách,“ oznámila hovorkyňa nemocnice Ersija Aščeričová Mujedinovičová a dodala, že dvaja pacienti z domu zostávajú v nemocnici.

Požiar vypukol večer 4. novembra v 7. podlaží budovy, v ktorej boli ubytovaní prevažne chorí a osoby s obmedzenou pohyblivosťou. Podľa znaleckého posudku požiar spôsobil skrat napájacieho kábla rádia, ktoré používal jeden z obyvateľov.

Pri samotnom požiari zomrelo 11 obyvateľov zariadení, väčšina z nich v dôsledku vdýchnutia dymu a otravy oxidom uhoľnatým, ukázala pitva. Ostatní zomreli v nemocnici v nasledujúcich dňoch.

Deväťposchodový domov pre seniorov v Tuzle bol postavený v 80. rokoch, za čias bývalej Juhoslávie. Vysoká budova vo vtedajšom architektonickom štýle dominuje panoráme mesta. Obyvatelia domova a ich príbuzní roky kritizovali podmienky, ktoré v domove pre seniorov panujú a ktoré považujú za neprijateľné. Riaditeľ zariadenia po nešťastí rezignoval.

