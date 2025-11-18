Magyar: Získame krajinu späť od padlej, skorumpovanej vlády

„Vedia, čo ich čaká. Jediným cieľom vystrašenej moci a jej propagandy je prenasledovať a zlomiť ich. Ale ja týchto ľudí poznám: oni sa už neboja,“ napísal Magyar, podľa ktorého sú ašpiranti jeho strany „slušní ľudia, ktorí doteraz liečili, učili, chránili naše deti a dávali Maďarom zdravé jedlo na stoly. Takí ľudia, ktorí doteraz nemali nič spoločné s politikou,“ dodal.
„Čakajú nás povznášajúce a nádherné dni, týždne a mesiace. Príbeh, ktorý spolu začíname, je o tom, ako obyčajní ľudia získajú späť krajinu od padlej, skorumpovanej vlády,“ podčiarkol vo svojom príspevku maďarský opozičný líder.
Premiér a predseda vládnej strany Fidesz Viktor Orbán tiež na Facebooku predtým vyhlásil, že ašpiranti maďarskej strany TISZA na kandidátov do 106 jednomandátových obvodov v parlamentných voľbách 2026 sú tí istí ľavičiari, ktorí boli nasadení aj do volieb pred štyrmi rokmi.
„Sú príliš ľavicoví, príliš bruselsky orientovaní a príliš riskantní," zdôraznil Orbán a opakovane varoval pred úspornými opatreniami, zvyšovaním daní, nezamestnanosťou a chaosom, čím podľa neho hrozí prípadné vládnutie strany TISZA.
Prvé kolo primárnych volieb kandidátov strany TISZA v dňoch 23. a 24. novembra bude interné v rámci strany. Konečného kandidáta zo zvyšných dvojíc v druhom kole vyberú voliči daných volebných obvodov v období od 25. do 27. novembra.