„Takmer teroristický čin.“ Za incidentmi na železnici sú Ukrajinci napojení na Rusko. Kremeľ hovorí o rusofóbii

„Služby a prokuratúra majú všetky údaje o týchto osobách a zachytené ich podoby,“ informoval premiér. Jedna podozrivá osoba pochádza z oblasti Donbasu a druhá bola už predtým odsúdená súdom v Ľvove za akty diverzie proti Ukrajine. Obe osoby prišli na jeseň do Poľska z Bieloruska.
V jednom prípade sa útočníci mali pokúsiť vykoľajiť vlak pomocou kovu namontovaného na železničnú trať, v druhom prípade odpálili počas prechodu vlaku časť koľaje pomocou vojenskej výbušniny typu C4. Výbuch nespôsobil vykoľajenie, no poškodil vagón. Časť nálože zostala nevybuchnutá. Podľa Tuska len chyba útočníkov zabránila tomu, aby došlo k obetiam na životoch.
Podozriví zo spáchania útokov po ich vykonaní ušli do Bieloruska cez hraničný priechod Terespol-Brest v čase, keď ich identita ešte nebola známa. Poľsko vyvinie aktivity zamerané na vydanie podozrivých do Poľska.
Najvážnejší incident od začiatku vojny
Na návrh bezpečnostných zložiek Tusk rozhodol o zavedení tretieho stupňa teroristického varovania na vybraných železničných tratiach, zatiaľ čo v ostatných regiónoch zostáva v platnosti druhý stupeň. Vláda rokuje aj o možnom zapojení armády do ochrany kritickej infraštruktúry.
Premiér označil situáciu za najvážnejší bezpečnostný incident od začiatku vojny na Ukrajine a upozornil, že Rusko sa snaží vyvolať chaos, paniku a nárast protiukrajinských nálad. Varoval, že Rusko v Európe používa rovnaký model operácií založený na nábore cudzincov.„Rusko len zriedka priamo odhaľuje svoje úmysly tým, že do takýchto akcií zapája vlastných občanov,“ povedal a pripomenul, že Poľsko doposiaľ zadržalo 55 osôb v súvislosti s diverziou, z čoho 23 je vo väzbe a 28 bolo odovzdaných na Ukrajinu.Čítajte viac Tusk: Železnica v Poľsku sa stala terčom diverzného útoku, explózia mala za cieľ vyhodiť vlak do vzduchu
Kremeľ v reakcii na tvrdenia z Varšavy dnes obvinil Poľsko z rusofóbie. „Rusko je obviňované zo všetkých prejavov hybridnej a priamej vojny,“ povedal hovorca ruského prezidenta Vladimíra Putina Dmitrij Peskov. „Povedzme, že v Poľsku sa všetci v tomto ohľade snažia Európu predbehnúť. Rusofóbia tam samozrejme prekvitá,“ uviedol aj Peskov.
Incidenty boli podľa poľských bezpečnostných služieb pravdepodobne výsledkom činnosti ruských spravodajských štruktúr. Uviedol to v utorok hovorca ministra pre koordináciu špeciálnych služieb Jacek Dobrzyňski, ktorý označil incident za „takmer teroristický čin“ iniciovaný zo strany Ruska.
Dobrzyňski zdôraznil, že cieľom Moskvy je destabilizovať Poľsko a vyvolať strach medzi obyvateľstvom. „Všetko nasvedčuje tomu, že tento, možno povedať, takmer teroristický útok, bol iniciovaný spravodajskými službami z východu,“ povedal. Dodal, že ruské služby chcú spôsobiť rozkol v spoločnosti a zastrašiť obyvateľov a upozornil, že niektoré neoverené informácie šírené médiami môžu byť súčasťou ruskej dezinformačnej kampane.
K dvom aktom diverzie došlo medzi 15. a 17. novembrom. V obci Mika v Mazovskom vojvodstve explodovala nálož, ktorá poškodila koľaje, a pri stanici Golab v Lublinskom vojvodstve musel vlak so 475 cestujúcimi prudko zabrzdiť pre poškodenie trate. Po udalostiach sa zišiel vládny bezpečnostný výbor s účasťou vedenia armády a tajných služieb Poľska. O 13.00 h plánuje v Sejme mimoriadne vystúpiť premiér Donald Tusk.
Prokuratúra začala vyšetrovanie podozrenia z teroristických činov namierených proti železničnej infraštruktúre, údajne spáchaných v prospech cudzej rozviedky. Generálny tajomník NATO Mark Rutte oznámil, že aliancia je s poľskými úradmi v kontakte a čaká na výsledky vyšetrovania.