Spravodajské weby, hry, ChatGPT či facebook a X. Na internete hlásia veľké výpadky

Informuje český iDnes. Podľa techwebu živé.sk hlásia výpadky aj multiplayerové hry ako League of Legends či Valorant. „Zaznamenáva rozsiahle chyby s kódom 500 (Internal Server Error), zlyháva aj dashboard, resp. API Cloudflare,“ uviedol zdroj.
Podľa online platformy Downdetector, ktorá zhromažďuje hlásenia o stave služieb z rôznych zdrojov na sledovanie výpadkov, ich zaznamenali spoločnosti OpenAI, Amazon Web Services a tiež napríklad sociálne siete Facebook a X.
Problémy hlásia aj slovenské spravodajské weby ako Sme, Hospodárske noviny, Pluska či stránka Nového času. Výpadky majú aj spravodajské portály z Ukrajiny.
Pre výpadok Cloudflare Bratislava pozastavila kontroly parkovného v zónach, ktoré sú zapojené do systému PAAS. „Aby sme predišli prípadným komplikáciám pri platení a následnej kontrole parkovného, až do odvolania sme mobilnú aplikáciu PAAS vypli a pozastavili kontroly,“ konštatuje magistrát s tým, že o obnovení mobilnej aplikácie, ako aj samotných kontrol bude informovať.
Cloudflare podľa svojich stránok rieši problém so servermi. „Spoločnosť Cloudflare si je vedomá problému, ktorý môže mať vplyv na viacerých zákazníkov, a vyšetruje ho,“ uvádza sa v jej vyhlásení.
Firma so sídlom v USA podľa NYT pomáha webovým stránkam zabezpečiť a spravovať ich internetovú prevádzku. Uvádza, že jej služby v nejakej forme využíva pätina všetkých webových stránok na svete. Bezprostredne nie je jasné, ktoré a koľko z týchto webových stránok ovplyvnil najnovší výpadok a do akej miery, informovala stanica BBC. Cloudflare poskytuje široké spektrá služieb od CDN (Content Delivery Network), kybernetickú bezpečnosť, reverzné proxy, registráciu domén a iné, pripomína web Živé.sk.