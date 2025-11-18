Vystupovali so Sinatrom, šokovali nohami. Legendárne tancujúce nemecké dvojičky podstúpili asistovanú samovraždu

Alice a Ellen Kesslerové sa narodili 20. augusta 1936 v Nerchau v Sasku. Preslávili sa aj na medzinárodnej scéne ako speváčky, tanečnice a herečky. Bývali vedľa seba v dvoch susedných bytoch oddelených iba posuvnou stenou. Podľa svedectva najväčšej nemeckej organizácie pre občianske práva a ochranu pacientov DHGS, sa tiež dohodli na spoločnom dátume úmrtia 17. novembra a rozhodli sa zanechať svoje dedičstvo organizácii Lekári bez hraníc.
Život dvojčiat Alice a Ellen Kesslerových bol podľa nemeckých médií veľmi farbistý. Vo svojich šestnástich v roku 1952 utiekli z NDR do západného Nemecka, aby sa mohli venovať tancu. Usadili sa v Düsseldorfe, kde začala ich kariéra, ktorá ich zaviedla k vystupovaniu po celom svete po boku umelcov ako Frank Sinatra alebo Fred Astaire. V talianskej televízii odhalili v 70. rokoch ako prvé ženy svoje nohy, čo so sebou prinieslo množstvo kontroverzií a cenzúrnych zásahov. Na prahu štyridsiatky pózovali pre Playboy, talianske vydanie časopisu Hugha Hefnera vďaka tomu dosiahlo rekordný počet predaných výtlačkov. Alice a Ellen boli častým témou pre tlač, ale predovšetkým všestrannými umelkyňami, píše taliansky web 24ore.
V 80. rokoch sa dvojčatá vrátili do Nemecka a usadili v Bavorsku. Už skôr povedali denníku Bild, že by chceli byť jedného dňa pochované v rovnakej urne, spoločne s popolom matky Elsy a ich psa.
V Nemecku je asistovaná samovražda za určitých okolností povolená; osoba musí okrem iného konať na vlastnú zodpovednosť a z vlastnej vôle. Rozdiel medzi asistovanou samovraždou a eutanáziou spočíva v tom, že pri eutanázii vykonáva akt usmrtenia napomáhajúca osoba, zatiaľ čo pri asistovanej samovražde pacient sám, hoci s asistenciou lekára alebo laika.
Asistovaná samovražda je podľa údajov Svetového združenia spoločností práva na smrť (WFRtDS) teraz legálna vedľa Nemecka napríklad vo Švajčiarsku, Rakúsku, Austrálii alebo v niektorých štátoch USA. V Česku eutanázie ani asistovaná samovražda legálne nie sú.