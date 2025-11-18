Pravda Správy Svet Vystupovali so Sinatrom, šokovali nohami. Legendárne tancujúce nemecké dvojičky podstúpili asistovanú samovraždu

Nemecké dvojčatá Alice a Ellen Kesslerové, ktoré sa preslávili ako tanečnice, zomreli v pondelok vo veku 89 rokov v bavorskej obci Grünwald pri Mníchove. Podľa informácií denníka Bild ženy využili asistovanú samovraždu.

18.11.2025 15:23
Kesslerové Foto:
Dvojičky Kesslerové tancujú v Paríži pred Eiffelovou vežou. Záber je z roku 1964.
Alice a Ellen Kesslerové sa narodili 20. augusta 1936 v Nerchau v Sasku. Preslávili sa aj na medzinárodnej scéne ako speváčky, tanečnice a herečky. Bývali vedľa seba v dvoch susedných bytoch oddelených iba posuvnou stenou. Podľa svedectva najväčšej nemeckej organizácie pre občianske práva a ochranu pacientov DHGS, sa tiež dohodli na spoločnom dátume úmrtia 17. novembra a rozhodli sa zanechať svoje dedičstvo organizácii Lekári bez hraníc.

Život dvojčiat Alice a Ellen Kesslerových bol podľa nemeckých médií veľmi farbistý. Vo svojich šestnástich v roku 1952 utiekli z NDR do západného Nemecka, aby sa mohli venovať tancu. Usadili sa v Düsseldorfe, kde začala ich kariéra, ktorá ich zaviedla k vystupovaniu po celom svete po boku umelcov ako Frank Sinatra alebo Fred Astaire. V talianskej televízii odhalili v 70. rokoch ako prvé ženy svoje nohy, čo so sebou prinieslo množstvo kontroverzií a cenzúrnych zásahov. Na prahu štyridsiatky pózovali pre Playboy, talianske vydanie časopisu Hugha Hefnera vďaka tomu dosiahlo rekordný počet predaných výtlačkov. Alice a Ellen boli častým témou pre tlač, ale predovšetkým všestrannými umelkyňami, píše taliansky web 24ore.

V 80. rokoch sa dvojčatá vrátili do Nemecka a usadili v Bavorsku. Už skôr povedali denníku Bild, že by chceli byť jedného dňa pochované v rovnakej urne, spoločne s popolom matky Elsy a ich psa.

V Nemecku je asistovaná samovražda za určitých okolností povolená; osoba musí okrem iného konať na vlastnú zodpovednosť a z vlastnej vôle. Rozdiel medzi asistovanou samovraždou a eutanáziou spočíva v tom, že pri eutanázii vykonáva akt usmrtenia napomáhajúca osoba, zatiaľ čo pri asistovanej samovražde pacient sám, hoci s asistenciou lekára alebo laika.

Asistovaná samovražda je podľa údajov Svetového združenia spoločností práva na smrť (WFRtDS) teraz legálna vedľa Nemecka napríklad vo Švajčiarsku, Rakúsku, Austrálii alebo v niektorých štátoch USA. V Česku eutanázie ani asistovaná samovražda legálne nie sú.

