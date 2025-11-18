Pravda Správy Svet Chcú odhaliť Epsteinove tajomstvá. Koho z hrobu potopí sexuálny násilník?

Chcú odhaliť Epsteinove tajomstvá. Koho z hrobu potopí sexuálny násilník?

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že nemá čo skrývať. A po mesiacoch zahmlievania odkázal svojim republikánom, aby v Snemovni reprezentantov hlasovali za zverejnenie dokumentov týkajúcich sa prípadu sexuálneho násilníka Jeffreyho Epsteina.

18.11.2025 16:01
Epstein Foto: ,
Obete zločinov Jeffreyho Epsteina Annie Farmerová (vľavo), Liz Steinová (v strede) a Danielle Benskyová vyzývajú Kongres, aby zverejnil všetky dokumenty týkajúce sa vyšetrovania prípadov sexuálneho násilníka.
debata

Dolná komora amerického Kongresu by sa k tomu mala vyjadriť dnes večer. A hoci k samotnému zverejneniu dokumentov vedie ešte dlhá cesta, nedá sa vylúčiť, že na jej konci bude aspoň menšie politické zemetrasenie.

Trump: Epstein bol „nechuťák“. Prečo o ňom stále hovoríme?
Video
Zdroj: C-SPAN

Veľký tlak

V jeho epicentre by mohol byť Trump. Ale, ako ukázala už zverejnená Epsteinova mailová korešpondencia, sieť kontaktov sexuálneho predátora bola skutočne globálna. Neobišla ani Slovensko. Epstein bol v kontakte s bývalým ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom, ktorého nazýval priateľom.

„Počas pobytu v New Yorku mi boli predstavené desiatky vplyvných ľudí, medzi nimi aj Jeffrey Epstein. V tom čase s ním udržiavalo blízky osobný kontakt množstvo vysokopostavených, verejne známych amerických i zahraničných osobností. Naša následná komunikácia, ktorú inicioval on, mala spoločenský charakter, bola dominantne venovaná komentovaniu aktuálneho diania vo svete. Moje svedomie je čisté, nebolo v nej nič, čo by vybočovalo zo štandardného rámca. Opätovné otvorenie Epsteinovho prípadu sa udialo po mojom odchode z New Yorku a celý rozsah jeho neospravedlniteľných činov, ktoré ostro odsudzujem, vyšiel najavo až po jeho zatknutí,“ vyhlásil v reakcii Lajčák, ktorý v New Yorku pôsobil v rokoch 2017 až 2018 ako šéf Valného zhromaždenia OSN.

trump, epstein Čítajte viac Ako odvrátiť pozornosť od Epsteina: zatkne Trump Obamu?

Epsteina zatkli 6. júla 2019 a 10. augusta sa obesil vo svojej cele. V tom čase bol obvinený z organizovania prostitúcie maloletých dievčat. Ale ani predtým nebol Epstein bezúhonný. Už v roku 2008 finančníka na Floride odsúdili na 18 mesiacov za to, že sa podieľal na detskej prostitúcii, a musel sa zaregistrovať ako sexuálny delikvent.

Lajčák pre svoje kontakty s Epsteinom čelí výzvam, aby skončil vo funkcii poradcu Fica. Takto sa napríklad vyjadril šéf SNS Andrej Danko. V USA sa po tom, čo Výbor Snemovne reprezentantov pre dohľad a vládnu reformu zverejnil Epsteinove maily z rokov 2009 až 2019, dostalo pod tlak viacero známych ľudí. Exminister financií za demokratického prezidenta Billa Clintona Larry Summers oznámil, že sa sťahuje z verejného života, hoci zatiaľ zostáva učiť na Harvardovej univerzite, ktorej v minulosti šéfoval.

Justice Department Jeffrey Epstein Čítajte viac Vplyvní ľudia, ktorí si dopisovali s Epsteinom: Šejkovia považujú Trumpa za klauna, užíva kokaín?

„Hlboko sa hanbím za svoje činy a uvedomujem si bolesť, ktorú spôsobili. Beriem na seba plnú zodpovednosť za svoje mylné rozhodnutie pokračovať v komunikácii s pánom Epsteinom,“ uviedol Summers pre portál Politico. Exminister sa okrem iného sexuálneho predátora pýtal na rady, ako si získať ženy, či riešil to, ako musel v roku 2006 skončiť pre sexistické poznámky na čele Harvardovej univerzity.

Nedoknuteľný zločinec?

„Čo sa týka komunikácie s Epsteinom, povedal by som, že všetko závisí od jej povahy. Ak by sa odhalilo, že jeho známi niečo vedeli o jeho zločinoch, diskvalifikovalo by ich to z verejných funkcií a podobne. Zatiaľ to však chápem tak, že finančník bol v kontakte s mnohými bohatými ľuďmi, ktorí o tom, čo robí, nemuseli mať žiadne informácie,“ povedal pre Pravdu Steven Greene, profesor politológie zo Severokarolínskej štátnej univerzity.

Trump Epstein Čítajte viac Trump otočil a podporuje hlasovanie o zverejnení Epsteinových spisov

Na jednej strane asi platí, že drvivá väčšina ľudí, s ktorými Epstein komunikoval, o jeho zločinoch vôbec nič netušila. No, ako pripomenul denník Guardian, faktom je aj to, že americký finančník si cez svoje kontakty s mocnými a vplyvnými osobnosťami minimálne nepriamo zaisťoval nedotknuteľnosť.

„Dávno po jeho odsúdení za sexuálne trestné činy sa ho snažili oslovovať podnikatelia, akademici, novinári, politici a členovia kráľovskej rodiny. Epsteinove krátke, trhané maily plné pravopisných a gramatických chýb neznamenajú, že by boli jeho kontakty – vrátane Donalda Trumpa – obvinené z nejakej trestnej činnosti. Ukazujú však, že niektorí známi ľudia ho podporovali počas právnych problémov, zatiaľ čo iní sa s ním chceli zoznámiť alebo získať rady o všetkom od randenia až po ceny ropy,“ uviedol Guardian.

Vo zverejnených mailoch sa Trump často spomína. „Je to divoké. Pretože ja som ten, kto ho dokáže zlikvidovať,“ napísal v decembri 2018 Epstein neznámej osobe o Trumpovi. Denník USA Today dal túto konverzáciu do kontextu s tým, že vtedy FBI a ministerstvo spravodlivosti vyšetrovali Epsteina pre obvinenia z obchodovania s ľuďmi. Prišlo to po odhaleniach v novinách Miami Herald o tom, ako finančník v minulosti vyviazol za takéto činy len s miernym trestom. Na dohode o vine v roku 2008 dohliadal federálny prokurátor v Miami Alex Acosta, ktorého Trump neskôr vymenoval za ministra práce.

Trump Čítajte viac „Nezaoberajte sa mnou.“ Trump žiada FBI, aby preverila väzby demokratov a Billa Clintona na Epsteina

Ak ministerstvo spravodlivosti naozaj v istom momente zverejní dokumenty súvisiace s vyšetrovaním Epsteina, bude to asi ešte výbušnejší škandál. No po Snemovni reprezentantov o tom musí rozhodnúť aj Senát, v ktorom sa zatiaľ nezrodila dohoda o hlasovaní. A je veľmi pravdepodobné, že mnohé informácie budú vynechané pre ochranu obetí.

„Čím viac však o Epsteinovi vieme, tým je toxickejší. Svoje bohatstvo a postavenie využil na zneužívanie stoviek mladých žien. Epstein a Trump sa poznali v New Yorku aj na Floride a s ich vzťahom stále súvisia vážne otázky. Súčasný prezident sa v 90. rokoch a aj neskôr netajil reputáciou playboya. Preto je logické uvažovať nad tým, aké mal vzťahy s Epsteinom. A je to dôvod na to, prečo je z toho dôležitý politický príbeh. Uvidíme, či nakoniec zverejnia všetky dokumenty, a aké nepríjemné budú pre Trumpa a ďalších vysokopostavených ľudí v politike a biznise,“ reagoval pre Pravdu profesor amerických štúdií Robert Schmuhl z University of Notre Dame v Indiane.

© Autorské práva vyhradené

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Miroslav Lajčák #Donald Trump #Jeffrey Epstein
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"