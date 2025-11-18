Pravda Správy Svet Požiar v Záhrebe zničil výškovú budovu, ktorá bola symbolom žurnalistiky. Škody sú „totálne“

Požiar v Záhrebe zničil mrakodrap Vjesnik, niekdajšie sídlo rovnomenného denníka a vydavateľstva a jednu z dominánt chorvátskej metropoly. Píše o tom dnes agentúra AP.

Hasiči v Záhrebe v utorok skoro ráno 18. novembra 2025 pracujú na uhasení požiaru, ktorý zachvátil mrakodrap „Vjesnik“, v ktorom sídlila v minulosti väčšina chorvátskych mediálnych spoločností.
Plamene budovu v centre hlavného mesta takmer úplne zničili, ale požiar sa obišiel bez obetí. Do roku 2012 tam vychádzal populárny chorvátsky denník Vjesnik. V roku 2022 bola uzatvorená aj tlačiareň v budove. Denník Jutarnji denník dnes budovu označil za symbol modernej záhrebskej a juhoslovanskej žurnalistiky.

Požiar prepukol v hornej časti 16-podlažnej budovy a rýchlo sa šíril smerom dole, čo zabránilo asi stovke zasahujúcich hasičov, aby prenikli do budovy.

Budova bola v čase vypuknutia požiaru okolo polnoci takmer prázdna. Dnes popoludní už bol požiar pod kontrolou, hoci železobetónová konštrukcia stále tlela.

„Podľa toho, čo som videl na mieste a vo vnútri budovy, sú škody bohužiaľ totálne, ale verím, že štát a ďalší vlastníci čo najskôr začnú s rekonštrukciou budovy v tejto prestížnej lokalite nášho mesta,“ povedal starosta Záhrebu Tomislav Tomašević.

Niektoré časti budovy podľa portálu Index v dôsledku požiaru odpadli. Oheň sa podľa tohto zdroja zrejme rozšíril vetracími šachtami.

