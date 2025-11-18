Babiš odmieta nezvratné kroky vo veci stretu záujmov a žiada istotu premiérskeho kresla

V odpovediach na otázky občanov na Instagrame Babiš zopakoval, že ak bude menovaný za predsedu vlády, vyrieši problém v súlade s európskymi zákonmi a českými súdmi.
„Verte mi, že to vyriešim. Je to nezvratný krok a ja si nemôžem dovoliť robiť nezvratné kroky, ak nebudem mať istotu, že budem premiér,“ uviedol Babiš.
Prezident Pavel v pondelok 17. novembra potvrdil, že vymenovanie Babiša za premiéra podmieňuje jeho verejným oznámením, ako vyrieši svoj konflikt záujmov. „Áno, je to tak,“ uviedol na novinársku otázku, či šéfa ÁNO nevymenuje za predsedu vlády, kým toto riešenie neoznámi. Hnutie ANO pripravuje vznik novej vlády s SPD a s Motoristami.
„Je jednoznačne v súlade s ústavou a bolo by v záujme všetkých občanov, aby sme počuli jasnú správu, akým spôsobom bude stret záujmov vyriešený predtým, než bude premiér menovaný, inak je to kupovanie zajaca vo vreci, čo myslím nikto z nás nechce,“ dodal prezident.Čítajte viac Pavel chce iného premiéra. Ak Babiš nevyrieši konflikt záujmov, nech si ANO vyberie nového
Poslanecké kluby končiacej vládnej koalície KDU-ČSL, ODS, STAN a TOP 09 spolu s Pirátmi už požiadali o zvolanie mimoriadnej schôdze práve k Babišovmu stretu záujmov.
Ústavný právnik z Právnickej fakulty Univerzity Karlovej Ondřej Preuss podľa ČT24 uviedol, že stret záujmov má Babiš z právneho hľadiska formálne riešiť až po vymenovaní do funkcie. Prezident sa ale podľa neho s požiadavkou na predstavenie riešenia verejnosti pred vymenovaním nijako nespreneveril svojej pozícii. Politológ Jakub Čapek z Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej uviedol, že Pavel podľa neho svojím počínaním plní svoju funkciu v politickom systéme.