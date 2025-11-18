Tusk vidí za výbuchom v Poľsku záujmy Putina, Kremeľ to popiera. Čo by Rusi mohli sledovať sabotážou na železnici?

Poľský premiér Donald Tusk vyhlásil, že za sabotážou na železničnej trati, ktorá slúži aj na prepravu zbraní na Ukrajinu, stoja dve osoby v ruských službách. K výbuchu došlo v sobotu neskoro večer na koľajniciach pri obci Mika, ktorá sa nachádza 100 kilometrov juhovýchodne od Varšavy. Ďalší incident sa stal v pondelok neďaleko mesta Pulawy na východe Poľska: preplnený vlak musel náhle zastaviť pre poškodenie trakčného vedenia. Podľa Tuska obidva prípady spolu súvisia.
Tusk sa zmienil len o niektorých detailoch, čo odôvodnil prebiehajúcim vyšetrovaním. Za sabotérov označil dvoch Ukrajincov pracujúcich pre ruské tajné služby. Dodal, že po sabotáži sa im podarilo prejsť cez hranice do Bieloruska, pretože v tom čase poľské bezpečnostné zložky ešte nepoznali totožnosť páchateľov.
Páchatelia dokázali poškodiť trať napriek tomu, že 120 kilometrov trasy strážia vojaci. Dá sa predpokladať, že sabotéri si vyhliadli úseky, ktoré sa nenachádzajú pod prísnejším dohľadom armády. Od Miky sa asi presunuli k Pulawy, čo nemali ďaleko, lebo vzdialenosť medzi obcou a mestom je len 20 kilometrov.
Pri prvej diverznej akcii bolo na koľajniciach odpálené výbušné zariadenie, keď tadiaľ prechádzal vlak. „K zariadeniu pripojili kábel dlhý 300 metrov," informovala agentúra Reuters. Tusk poznamenal, že pyrotechnici našli na mieste činu ešte ďalšiu výbušninu, ktorá neexplodovala. V momente výbuchu uháňal okolo Miky nákladný vlak, ale našťastie sa nevykoľajil. Rušňovodič zistil poškodenie podvozku jedného vagónu, až keď zastal v cieľovej stanici.
Tusk hovoril o sabotáži vo svojom vystúpení na pôde parlamentu: „V oboch prípadoch sme presvedčení, že išlo o pokus vyhodiť koľajnice do vzduchu a narušiť integritu železničnej infraštruktúry, cieľom bolo spôsobiť železničnú katastrofu." Premiér dodal, že oba incidenty považuje za najvážnejšie svojho druhu v Poľsku od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine. Vláda vo Varšave ukazovala na prstom na zodpovednosť Moskvy aj v septembri tohto roku, keď v Poľsku zostrelili drony, ktoré prenikli do jeho vzdušného priestoru.
Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz pre stanicu Radio Z uviedol, že v blízkosti explózie pri obci Mika vyšetrovatelia našli kameru, ktorá mala slúžiť na zaznamenanie výbuchu alebo na monitorovanie terénu (prípade plnia obidva účely).„Umiestnenie výbušnín ukazuje na presnosť, s akou bola vykonaná explózia. Všetku silu nasmerovali na konkrétny prvok, aby sa poškodilo to, čo malo byť poškodené," napísal server Wprost s odvolaním sa na zdroje medzi pyrotechnikmi, podľa ktorých išlo o skúsených páchateľov.
Niekdajší poľský minister vnútra Marek Biernacki sa nazdáva, že podobné akcie by mohli pokračovať, pokiaľ NATO nezaujme dôraznejší postoj proti Rusku. „Cieľom železničnej sabotáže je rozdeliť poľskú spoločnosť, odradiť Poľsko od vojenskej pomoci pre Ukrajinu," povedal podľa novín Rzeczpospolita.
Hovorca Kremľa dôrazne odmietol tvrdenia, že za sabotážou stoja ruské tajné služby. Dmitrij Peskov najprv ironicky podotkol, že by ho prekvapilo, keby Varšava nehodila vinu na Moskvu: „Rusko je obviňované zo všetkých prejavov hybridnej a priamej vojny," citovala ho agentúra TASS. Poliakom odkázal, aby sa venovali iba tým, ktorých označujú za konkrétnych vinníkov: „Je pozoruhodné, že ukrajinskí občania sú opäť zapojení do sabotáže a teroristických činov proti objektom kritickej infraštruktúry." Pripomeňme, že predstavitelia Tuskovej vlády hovoria teraz o dvoch Ukrajincoch, ale napojených na Rusov.
Z Ruska sa však šíria aj iné informácie o poškodení železnice Poukázal na to poľský analytik Jakub Olchowski, ktorý sa venuje problematike dezinformácií. „Ruské propagandistické kanály šíria v Poľsku naratív o ‚poľských partizánoch‘," povedal pre agentúru PAP. Podľa tejto konšpirácie by malo ísť o prejav nesúhlasu s vojenskou podporou susednému štátu, ktorý už štvrtý rok odoláva ruskej armáde. Na tento trend na sociálnych sieťach upozornila aj nadácia Res Futura, ktorá monitoruje šírenia neprávd a skreslených faktov na internete.