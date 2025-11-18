Saudský princ navštívil Trumpa, sľúbil USA masívne investície. Washington mu predá najmodernejšie stíhačky

Prezident Trump v úvode stretnutia v Oválnej pracovni označil princa Muhammada za svojho „dobrého priateľa a rešpektovaného lídra“. Zároveň rázne odmietol tvrdenia o konflikte záujmov, ktoré sa objavili po tom, ako jeho synovia nedávno podpísali developerskú dohodu v Saudskej Arábii. „S rodinným podnikom nemám nič spoločné. Odišiel som,“ uviedol Trump.
Lídri hovorili o posilnení ekonomickej spolupráce, pričom korunný princ oznámil, že Rijád plánuje v Spojených štátoch zvýšiť objem investícií zo sľúbených 600 miliárd až na jeden bilión dolárov.
Kľúčovým bodom rokovaní bola aj normalizácia vzťahov medzi Saudskou Arábiou a Izraelom v rámci tzv. Abrahámovských dohôd, ktoré Trump presadil počas svojho prvého funkčného obdobia. Princ Muhammad potvrdil záujem Rijádu. „Chceme byť súčasťou Abrahámovských dohôd. Chceme si však byť zároveň istí, že zaistíme zreteľnú cestu k dvojštátnemu riešeniu (izraelsko-palestínskeho konfliktu)," povedal.
Americký prezident následne prekvapivo vyhlásil, že Saudská Arábia si zaobstará najmodernejšie americké stíhačky piatej generácie F-35, ktoré označil za „najlepšie na svete“. Trump uviedol, že Rijád by ich mohol získať v rámci podobnej dohody, akú majú USA s Izraelom, pričom obe krajiny si podľa neho zaslúžia to najlepšie. Prezident dodal, že Saudskej Arábii ako spojeneckej krajine dôveruje. Portál Axios dodal, že Izrael sa proti predaju v zásade nestavia, ale požaduje, aby akvizícia bola podmienená normalizáciou vzťahov s židovským štátom, na čom Rijád podľa princa Muhammada už pracuje.
Predaj lietadiel však čelí výhradám zo strany niektorých predstaviteľov amerického ministerstva obrany. Poukazujú na riziko, že Saudská Arábia by mohla zdieľať citlivú americkú technológiu stealth s Čínou, ktorá je hlavným americkým rivalom.
Novinári v Oválnej pracovni otvorili aj tému vraždy disidenta Džamála Chášukdžího, ktorého údajne v roku 2018 zavraždili saudskoarabskí agenti na konzuláte v Istanbule. Americké tajné služby v minulosti usúdili, že vraždu nariadil korunný princ.
Muhammad bin Salmán vyhlásil, že vražda bola „veľkou chybou“. Dodal, že vyšetrovanie sa už úplne skončilo a saudskoarabské orgány prijali opatrenia, aby sa nič podobné nezopakovalo. Prezident Trump v reakcii na otázku na vraždu uviedol, že novinár bol „mimoriadne kontroverznou osobnosťou“. Zároveň obhajoval princa s tvrdením, že o vražde „nič nevedel“, a vyzval reportérku, aby „takýmito otázkami hosťa nezahanbovala“.