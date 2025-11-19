Alibaba u ukrajinského prezidenta? Špekuluje sa o tom, že Zelenskyj odstráni svoju pravú ruku

Prečo by mohol Zelenskyj odvolať Jermaka? Jeho meno sa totiž možno objavilo na zvukových záznamoch, ktoré počas dlhých odpočúvaní nahrali príslušníci Národného protikorupčného úradu Úradu protikorupčnej prokuratúry. Škandál vypukol minulý pondelok, ide o v ňom o prijímanie veľkých úplatkov. Týka sa štátnej energetickej spoločnosti Enerhoatom, ktorá prevádzkuje všetky štyri ukrajinské jadrové elektrárne.
Silnú domnienku o tom, že na nahrávkach sa hovorí o Jermakovi, vyslovil opozičný poslanec Jaroslav Železňak. Povedal to vo svojom vysielaní na videokanáli YouTube. „Usporadúval stretnutia a zadával úlohy prenasledovať Národný protikorupčný úrad a Úrad protikorupčnej prokuratúry," uviedol Železňak. Ozrejmil, že ťažko niekto iný by mohol mať taký silný vplyv ako práve Jermak. Železňak poukázal na to, že o pokynoch komplikovať prácu orgánov činných v trestnom konaní sa zmienil už šéf protikorupčnej prokuratúry Oleksandr Klimenko. Hovoril, že v tomto smere vyvíjal činnosť nejaký Alibaba.
Skutočné meno šéfa prezidentskej kancelárie sa na odposluchoch nevyskytuje. Objavuje sa na nich pod prezývkou Alibaba (Ukrajinci používajú slovo Ali-Baba). Server Informator prišiel s teóriou, že dve prvé veľké písmená súvisia s prvým menom Jermaka a ďalším menom, ktoré používa po otcovi: Andrij Borisovyč.
Tvrdenia Železňaka nezostali takpovediac len prázdnym výkrikom opozičného politika. Niektoré ukrajinské médiá informovali, že vo vládnucej strane Zelenského vznikol medzi viacerými jej poslancami odpor proti Jermakovi. Fedir Venislavskyj je ten, kto to povedal nahlas: „Nežiadal som od prezidenta rezignáciu Jermaka, ale verím, že jeho rezignácia by v tomto prípade určite utlmila rozruch okolo vlády," poznamenal pre stanicu Rádio Sloboda. Jeho slová súvisia s tým, že opozičným poslancom nestačí, aby parlament súhlasil iba s odvolaním dvoch ministrov namočených do korupčného škandálu, ale požadujú demisiu celej vlády.
Venislavskyj zopakoval, že nájdenie riešenia zostáva na Zelenskom: „Počkáme, aké rozhodnutie prijme, keď sa vráti a keď ho oznámi." Prezident sa od nedele nachádza v zahraničí (sprevádza ho aj Jermak, ktorý doteraz podozrenia nijako nekomentoval). Zelenskyj najprv letel do Grécka, potom navštívil Španielsko a Francúzsko, dnes má rokovať v Turecku.
Server Ukrainskaja pravda napísal, že prezident pred odletom na zahraničné turné rozoberal dôsledky korupčného škandálu za zatvorenými dverami: „Minulý týždeň sa stretol s kľúčovými predstaviteľmi vlády, aby určil riešenie, ktoré stabilizuje situáciu po zverejnení vyšetrovania úplatkárstva v energetickom sektore." Takmer určite už vtedy sa hovorilo o Alibabovi, pretože podľa tohto serveru väčšinu účastníkov debaty odporúčala Zelenskému, aby sa zbavil Jermaka.
Podľa portálu New Voice sa nedá vylúčiť, že Jermak sám požiada o svoj odchod z funkcie: „Šance, že ho poprosia, aby urobil jediný správny krok, čiže rezignoval, sú veľmi vysoké," citoval nemenovaného predstaviteľa vládnucej strany.
Ruská taktika vojny - totálne spálená zem. Zábery mesta Časiv Jar pripomínajú apokalyptické výjavy.
Očakáva sa, že Zelenskyj nebude strácať nijaký čas po návrate do vlasti. Už avizoval, že ešte tento týždeň prijme „rýchlo zásadné rozhodnutia". Na štvrtok zvolal stretnutie s vládnucimi poslancami. A v piatok bude mať Jermak, ako bola zmienka, 54 rokov…