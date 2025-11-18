Izraelský úder na utečenecký tábor na juhu Libanonu zabil 13 ľudí

Izraelská armáda útok vzápätí potvrdila a uviedla, že jeho cieľom boli príslušníci palestínskeho teroristického hnutia Hamas, ktorí podľa nej mali v husto obývanom tábore svoje výcvikové stredisko. Hamás podľa AFP uviedol, že v palestínskych táboroch v Libanone nemá nijaké vojenské zariadenia.
Libanonská štátna agentúra NNA napísala, že auto zaparkované pri mešite v utečeneckom tábore Ajn Hilva na predmestí Sajdy zasiahla bezpilotná lietadlová strela.
Izraelská armáda oznámila, že príslušníci Hamasu v tábore využívali „vojenský komplex“ na plánovanie a uskutočňovanie teroristických útokov proti jej vojakom a proti Izraelu. „Armáda bojuje proti zakotvovaniu Hamasu v Libanone a v boji proti jeho teroristom bude pokračovať, nech pôsobia kdekoľvek,“ uviedla vo vyhlásení.Čítajte aj V Nemecku zadržali ďalšieho člena Hamasu v kauze obstarávania zbraní pre útoky
Ajn Hilva s približne 80 000 obyvateľmi je najväčším palestínskym utečeneckým táborom v Libanone. Väčšinu jeho obyvateľov tvoria utečenci z prvej arabsko-izraelskej vojny v roku 1948 a ich potomkovia. Žijú tu aj Palestínčania, ktorí boli do tábora vysídlení počas občianskej vojny v Libanone (1975 – 1990). V posledných rokoch sem prichádzali aj Palestínčania zo Sýrie, pripomenula DPA.
Údery proti Hamasu na území Libanonu, s ktorým Izrael v októbri uzavrel prímerie vo vojne v Pásme Gazy, sú pomerne zriedkavé. V júli bol pri útoku v Tripolise zabitý významný veliteľ Hamasu, iný veliteľ hnutia zahynul pri údere v máji rovnako v Sajde, pripomenul server The Times of Israel (ToI).
Medzi Izraelom a Libanonom už takmer rok platí prímerie; napriek tomu izraelská armáda opakovane podniká útoky na ciele v susednom štáte, ktoré však vo väčšine prípadov súvisia s tamojším militantným hnutím Hizballáh. Iránom podporované šíitske hnutie sa podľa Izraela snaží obnoviť svoju vojenskú prítomnosť na juhu Libanonu, čo by bolo v rozpore s podmienkami prímeria, ktoré začali platiť 27. novembra minulého roka.