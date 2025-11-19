ONLINE: Axios: Trump chce zopakovať Gazu. S Putinom tajne pripravujú nový mierový plán pre Ukrajinu

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 365 dní
- Ruský dronový útok na Charkov si vyžiadal najmenej 32 zranených
7:24 Tajomník amerického ministerstva obrany USA Dan Driscoll a náčelník generálneho štábu armády USA Randy George pricestovali do Kyjeva, aby rokovali so zástupcami ukrajinskej armády, poslancami i prezidentom Volodymyrom Zelenským. V stredu o tom informoval magazín Politico, ktorý sa odvolal na dva zdroje oboznámené s podrobnosťami o návšteve, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Rokovania sa budú zameriavať na obnovenie zastaveného mierového procesu s Ruskom. Denník Wall Street Journal (WSJ) napísal, že Driscoll sa neskôr stretne aj s ruskými predstaviteľmi.
Spojené štáty a Ukrajina pracujú na dohode o technologickej výmene v oblasti produkcie dronov a autonómnej munície a podľa Politica má k nej návšteva Driscolla a George pomôcť. Ukrajina sa v dôsledku vojny totiž stala jedným z priekopníkov a popredným výrobcom dronov na svete.
Driscoll a George hovoria o ukrajinských inováciách na bojisku ako o príklade pre americký obranný priemysel. „Keď sa pozriete na Ukrajinu, neprijali súčasnú verziu veci ako dostatočnú… prišli s čímkoľvek, čo musia urobiť, aby dosiahli výsledok, ktorý potrebujú,“ vyhlásil tento mesiac Driscoll.
6:45 Pri rozsiahlom ruskom dronovom útoku na východoukrajinské mesto Charkov bolo v noci na dnes zranených najmenej 32 ľudí vrátane dvoch detí, uviedli miestne úrady. Po zásahu musel byť evakuovaný bytový dom.
Druhým najväčším ukrajinským mestom zaznelo okolo polnoci niekoľko explózií. Podľa šéfa tamojšej vojenskej správy Oleha Synehubova na Charkov zaútočilo najmenej 19 ruských dronov.
„Bolo zranených 32 osôb, medzi nimi deväť- a 13-ročné dieťa a tiež 18-ročné dievča. Šesť zranených bolo hospitalizovaných,“ napísal Synehubov na Telegrame s tým, že po zásahu bolo zo zadymeného viacposchodového bytového domu evakuovaných 48 ľudí.
Starosta mesta Ihor Terechov uviedol, že jeden lekár bol zranený po tom, ako v blízkosti lekárskeho zariadenia vybuchol dron. Neskôr dodal, že jeden z bezpilotných prostriedkov zasiahol tiež školský dvor.
5:00 Spojené štáty v spolupráci s Ruskom potajme pripravujú nový plán na ukončenie vojny na Ukrajine po vzore mierového plánu pre Gazu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informáciu priniesol v utorok portál Axios s odvolaním sa na americké, ruské i ukrajinské zdroje, píše agentúra Reuters.
Mierový plán je podľa Axiosu rozdelený do 28 bodov a podobne ako Trumpov plán pre Gazu pozostáva zo štyroch kategórií – mieru na Ukrajine, bezpečnostných zárukách, bezpečnosti v Európe a budúcej podobe amerických vzťahov s Ruskom a Ukrajinou.
Nie je podľa zdrojov Axiosu jasné, ako plán pristupuje ku sporným otázkam, ako je územná kontrola na východe Ukrajiny – kde ruské sily postupujú vpred, ale stále kontrolujú oveľa menej územia, ako požadoval Kremeľ.
Americký zdroj Axiosu uvádza, že hlavným strojcom plánu je osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff. Ten údajne „o ňom podrobne diskutoval“ s osobitným vyslancom ruského prezidenta Vladimira Putina Kirillom Dmitrijevom.
Dmitrijev, ktorý riadi ruský štátny investičný fond, v pondelok v rozhovore pre Axios povedal, že strávil tri dni stretnutím s Witkoffom a ďalšími členmi Trumpovho tímu, keď Dmitrijev navštívil Miami od 24. do 26. októbra. Ruský predstaviteľ je optimistický ohľadom šancí na úspech dohody, pretože na rozdiel od minulých snáh „cítime, že ruský postoj je skutočne vypočutý“.
O pláne bola vraj už informovaná aj ukrajinská strana. Axios píše, že Witkoff o ňom rokoval s tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustemom Umerovom začiatkom tohto týždňa v Miami. „Vieme, že Američania na niečom pracujú,“ povedal ukrajinský predstaviteľ. Americký zdroj zase uvádza, že Biely dom postupne začína o pláne informovať aj európskych predstaviteľov.
„Prezident (Trump) jasne povedal, že je čas zastaviť zabíjanie a uzavrieť dohodu o ukončení vojny. Prezident Trump verí, že existuje šanca ukončiť túto nezmyselnú vojnu, ak sa prejaví flexibilita,“ povedal pre Axios predstaviteľ Bieleho domu.
Podľa amerického predstaviteľa si Biely dom myslí, že existuje reálna šanca získať Ukrajincov a Európanov, a povedal, že plán bude upravený na základe podnetov od rôznych strán.
„Myslíme si, že načasovanie tohto plánu je teraz vhodné. Obe strany však musia byť praktické a realistické,“ dodal americký predstaviteľ.
Dmitrijev pre Axios uviedol, že základnou myšlienkou bolo vziať do úvahy princípy, na ktorých sa Trump a ruský prezident Vladimir Putin dohodli v auguste na Aljaške, a vypracovať návrh „na riešenie ukrajinského konfliktu, ale aj na obnovenie vzťahov medzi USA a Ruskom [a] na riešenie bezpečnostných obáv Ruska“.
„V skutočnosti ide o oveľa širší rámec, ktorý v podstate hovorí o tom, ako skutočne konečne prinesieme trvalú bezpečnosť do Európy, nielen na Ukrajinu,“ povedal.
Cieľom je podľa Dmitrijeva vypracovať písomný dokument v tomto duchu pred ďalším stretnutím Trumpa a Putina. Plány na summit lídrov v Budapešti sú zatiaľ pozastavené.
Dmitrijev tiež povedal, že toto úsilie vôbec nesúvisí s úsilím Spojeného kráľovstva o vypracovanie mierového plánu pre Ukrajinu v štýle Gazy, ktorý podľa neho nemá šancu na úspech, pretože ignoruje ruské pozície.
Ruský zmocnenec uviedol, že americká strana teraz vysvetľuje „výhody“ svojho súčasného prístupu Ukrajincom a Európanom, píše Axios.
„Deje sa to na pozadí toho, že Rusko definitívne dosahuje ďalšie úspechy na bojisku,“ dodal s tým, že vplyv Moskvy rastie.
5:00 Poľské a spojenecké vojenské lietadlá v stredu nadránom opäť vzlietli v reakcii na ruské útoky na západe Ukrajiny s cieľom zaistiť bezpečnosť poľského vzdušného priestoru. Na sociálnych sieťach to oznámilo operačné velenie poľských ozbrojených síl, uviedla agentúra Reuters.
„V súlade s platnými postupmi operačné velenie ozbrojených síl aktivovalo potrebné sily a zdroje, ktoré malo k dispozícii. Boli vyslané dostupné dvojice stíhačiek a lietadlá včasného varovania. Pozemné systémy protivzdušnej obrany a radarového dohľadu boli uvedené do stavu najvyššej pohotovosti,“ napísalo na sociálnej sieti X operačné velenie.
„Tieto opatrenia majú preventívny charakter a ich cieľom je zabezpečiť a chrániť vzdušný priestor, najmä v regiónoch susediacich s ohrozenými oblasťami. Operačné velenie ozbrojených síl monitoruje aktuálnu situáciu a sily a zdroje pod jeho velením zostávajú v pohotovosti na okamžitú reakciu,“ dodalo.
Agentúra Reuters uvádza, že okolo 05.00 h bol na takmer celom území Ukrajiny vyhlásený stave pohotovosti pre nebezpečenstvo ruských raketových a dronových útokov.
Dronový útok v stredu oznámilo aj Rusko. Podľa ministerstva obrany v noci na stredu zničila ruská protivzdušná obrana 65 ukrajinských dronov, z toho najviac nad Čiernym morom a Krasnodarským krajom na juhu Ruska. Na letisku v Krasnodare musela byť dočasne prerušená prevádzka.