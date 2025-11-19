Rumunský vzdušný priestor narušil cudzí dron, Bukurešť vyslala stíhačky

Dron najprv preletel približne osem kilometrov medzi obcami Periprava a Chilia Veche v župe Tulcea, než sa vrátil späť na územie Ukrajiny. Odtiaľ preletel cez hranicu Moldavska, následne opäť vstúpil do rumunského vzdušného priestoru a smeroval k obci Foltešti v župe Galați, kde rumunské letectvo napokon stratilo jeho radarový signál.
Rumunské ministerstvo obrany vo vyhlásení spresnilo, že „dron sa prerušovane objavoval na radare približne 12 minút“, pričom nebol hlásený žiadny prípad jeho kontaktu so zemou.
Podľa rumunských úradov po zistení prieniku cudzieho dronu nad rumunské územie odštartovali z leteckých základní Mihail Kogalniceanu a Campia Turzii dve nemecké stíhačky Eurofighter Typhoon a dve rumunské F-16.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že Rusko počas nočných útokov na Ukrajinu odpálilo viac ako 470 dronov a 48 rakiet. Označil to za jednu z najintenzívnejších vĺn útokov za posledné týždne.
Rozkaz na vzlietnutie stíhačiek na ochranu svojho územia v stredu ráno vydala aj poľská armáda.
Poľské a spojenecké vojenské lietadlá v stredu nadránom opäť vzlietli v reakcii na ruské útoky na západe Ukrajiny s cieľom zaistiť bezpečnosť poľského vzdušného priestoru. Na sociálnych sieťach to oznámilo operačné velenie poľských ozbrojených síl, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
„V súlade s platnými postupmi operačné velenie ozbrojených síl aktivovalo potrebné sily a zdroje, ktoré malo k dispozícii. Boli vyslané dostupné dvojice stíhačiek a lietadlá včasného varovania. Pozemné systémy protivzdušnej obrany a radarového dohľadu boli uvedené do stavu najvyššej pohotovosti,“ napísalo na sociálnej sieti X operačné velenie.
„Tieto opatrenia majú preventívny charakter a ich cieľom je zabezpečiť a chrániť vzdušný priestor, najmä v regiónoch susediacich s ohrozenými oblasťami. Operačné velenie ozbrojených síl monitoruje aktuálnu situáciu a sily a zdroje pod jeho velením zostávajú v pohotovosti na okamžitú reakciu,“ dodalo.
Agentúra Reuters uvádza, že okolo 05.00 h bol na takmer celom území Ukrajiny vyhlásený stave pohotovosti pre nebezpečenstvo ruských raketových a dronových útokov.