Na Rusko leteli americké strely ATACMS. Moskva hlási, že nič nezasiahli a spustila krvavú odvetu

„Ukrajinská armáda úspešne použila taktické balistické strely ATACMS na presný útok na vojenské ciele na území Ruska,“ oznámil generálny štáb a dodal, že ide „významný vývoj, ktorý je dôkazom toho, že Ukrajina je neochvejne odhodlaná brániť svoju suverenitu“.
Tvrdenia znepriatelených strán v podmienkach ozbrojeného konfliktu nemožno nezávisle overiť. Ukrajinské telegramové kanály sledujúce útoky na ruskom území sa podľa ruskej služby BBC domnievajú, že úder mieril na Voronež. Gubernátor Voronežskej oblasti Alexander Gusev počas dňa varoval pred nebezpečenstvom dronov a neskôr spresnil, že nad Voronežou protivzdušná obrana „zneškodnila niekoľko cieľov“. Pri meste sa nachádza vojenské letisko.
Rusi potvrdili útok ATACMS
Ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že ukrajinská armáda v utorok útočila na ruské územie americkými strelami dlhého doletu ATACMS. Podľa Moskvy bola cieľom Voronežská oblasť a ruská armáda všetky strely zachytila, informuje ruskojazyčná verzia serveru BBC.
Ruské ministerstvo obrany v stredu uviedlo, že na Voronežskú oblasť mierili štyri strely ATACMS. Podľa neho ruská armáda všetkých zachytila. V odvete potom zaútočila raketami Iskander-M v Charkovskej oblasti na odpaľovací systém, ktoré strely ATACMS podľa ruského ministerstva obrany na Voronež vypálili. Odpaľovacie systémy boli podľa Moskvy zničené.
Strely ATACMS poskytli Ukrajine Spojené štáty. Variant týchto striel s najdlhším doletom dosiahne do vzdialenosti 300 kilometrov. Ruskojazyčný telegramový kanál Astra pripomína, že ukrajinská armáda ATACMS na útok na územie Ruska prvýkrát použila vlani 19. novembra. Cieľom bol vtedy sklad munície pri meste Karačev v Brjanskej oblasti. Rusko v odvete vypálilo proti ukrajinskému Dnipre jednu z najnovších rakiet stredného doletu, označovanú menom Orešnik.
Útok na Charkov a Ternopiľ
Pri rozsiahlom ruskom dronovom útoku na východoukrajinské mesto Charkov bolo v noci na dnes zranených najmenej 32 ľudí vrátane dvoch detí, uviedli miestne úrady. Séria explózií sa dnes ozvala tiež v mestách Ľvov a Ternopiľ na západe Ukrajiny, informujú podľa agentúry Reuters miestne médiá.
Pri ruskom útoku na Ternopiľ bolo zabitých deväť ľudí a desiatky ďalších boli zranené, oznámil v stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnych sieťach. V meste na západe Ukrajiny boli zasiahnuté deväťpodlažné budovy. Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu viac ako 470 dronmi a 48 strelami, dodal.
Zatiaľ sa vie o deviatich mŕtvych a 22 ranených v Ternopile, uviedla premiérka Julija Svyrydenková. Prisľúbila, že ľuďom zasiahnutým ruským terorom vláda poskytne potrebnú pomoc. Zelenskyj naznačil, že pod troskami môžu byť ďalšie osoby.
Počet zranených pri nálete ruských dronov na druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov na východe krajiny medzitým stúpol na 46, vrátane dvoch dievčat vo veku deväť a 13 rokov, napísal na sociálnej sieti šéf Charkovskej oblasti Oleh Synehubov. Predtým informoval o 32 ranených.
Rusko podľa Zelenského zaútočilo aj na energetiku v Ivano-Frankivskej oblasti, kde boli zranení traja ľudia, vrátane dvoch detí. V Ľvovskej oblasti bola terčom útokov kritická infraštruktúra a energetické zariadenia. V Doneckej oblasti bol zranený jeden človek. Ruským útokom čelila tiež Kyjevská, Mykolajivská, Čerkaská, Černihivská a Dnepropetrovská oblasť.
„Každý drzý útok proti bežnému životu dokazuje, že tlak na Rusko je stále nedostatočný. Účinné sankcie a pomoc Ukrajine to môžu zmeniť,“ zdôraznil prezident krajiny, ktorá sa ruskej agresii bráni za pomoci Západu štvrtým rokom. Najvyššiu prioritu podľa hlavy štátu majú dodávky rakiet a ďalších zbraní pre protivzdušnú obranu a pre rozšírenie schopností ukrajinského letectva a tiež rozšírenie ukrajinskej výroby dronov, čo môže ochrániť ľudské životy.