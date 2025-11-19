Trump niečo „pečie“ s Rusmi. Skutočný mier alebo len diktát pre Ukrajinu (a Európu)?

Na niečom sa pracuje
Toto sa deje napriek tomu, že Trump od istého času viac kritizuje šéfa Kremľa Vladimira Putina a zrušil aj schôdzku, ktorú s ním plánoval v Budapešti. Axios sa vo svojom článku odvoláva na anonymné zdroje z americkej a ruskej vlády. Rokovania o mierovom pláne však portálu verejne potvrdil Kirill Dmitrijev. Je to šéf Ruského fondu priamych investícií, ktorý má do veľkej miery na starosti vyjednávanie s USA.
„Vieme, že Američania na niečom pracujú,“ povedal pre Axios aj predstaviteľ Ukrajiny. Vyzerá to tak, že o celej iniciatíve nemá Kyjev veľa informácií. A zdá sa, že v podobnej situácii sú aj európski spojenci USA.
Tento prístup Trumpa je jednoznačne voda na ruský mlyn, čo ukázali Dmitrijevove slová pre Axios. Ruský vyslanec povedal, že americká strana teraz vysvetľuje „výhody“ svojho súčasného prístupu Ukrajincom a Európanom. „Deje sa to na pozadí toho, že Rusko má ďalšie úspechy na bojisku,“ tvrdí Dmitrijev s tým, že vplyv Moskvy rastie.
Je, samozrejme, otázne, či Putinov vyjednávač len neblafuje. Šéf neziskovej organizácie Nádej pre Ukrajinu Jurij Boječko je však k prístupu Washingtonu veľmi kritický. Rokovania medzi Trumpom a Ruskom nazval nebezpečným diplomatickým trikom.
„Zatiahnutím USA do nekonečných tajných rozhovorov si ruský líder zabezpečil kľúčové politické víťazstvo. Diplomatický proces má udržať váhajúce USA vo vojne na vedľajšej koľaji. Putin si však zachoval úplnú voľnosť, aby pokračoval vo svojej teroristickej kampani. Hlavným problémom je, že tieto tajné rokovania namiesto zastavenia krviprelievania používa Rusko ako zásterku, čo vedie k rastúcemu počtu civilných obetí a Washington je v podstate neutralizovaný,“ vyhlásil Boječko.Čítajte viac Z Ukrajiny prichádzajú zlé správy. Čo urobí Európa?
USA však podľa všetkého vkladajú do rokovaní veľké nádeje. Aj americká strana pre Axios potvrdila, že Biely dom začal o novom pláne informovať Európanov aj Ukrajincov. Trumpovi ľudia si myslia, že existuje reálna šanca, aby sa všetci pripojili, a mierový rámec sa bude upravovať na základe podnetov od rôznych strán. „Myslíme si, že načasovanie tohto plánu je teraz vhodné. Obe strany však musia byť praktické a realistické,“ uviedol pre Axios americký predstaviteľ.
Pozícia Kyjeva
„Hlavné ukrajinské obavy týkajúce sa takýchto rokovaní spočívajú v tom, že nevidíme konkrétnu postupnú cestu k prímeriu. Rusko sa vyhýba prirodzenej diplomatickej ceste. Teda, že bude súhlasiť s prímerím, sadne si za rokovací stôl a bude vyjednávať o konečnom výsledku. Rusko stále pomerne brutálne naznačuje, že jedinou možnosťou je, aby Ukrajina prijala jeho požiadavky a potom sa zastavia boje,“ reagoval pre Pravdu Olexander Krajev z Ukrajinskej rady pre zahraničné vzťahy – Ukrainian Prism.Čítajte viac Ovplyvniť voľby, oslabiť demokraciu. Bezpečnostná expertka hovorí o ruskom hybridnom arzenáli
Expert pripomenul, že ani správa Axiosu nehovorí o prímerí. „Vidíme nejakú zmienku o bezpečnostných zárukách, čo je dobré, ale stále dosť vágne. A Ukrajiny vágne bezpečnostné záruky znamenajú, že nemá žiadne bezpečnostné záruky. Už sme tu mali Budapeštianske memorandum viac ako 20 rokov predtým, ako nás Rusko napadlo. Opakujem, potrebujeme konkrétnejšie kroky a bez prímeria nemôžeme hovoriť o skutočnej diplomacii a o zmene ruského postoja. Ak Moskva nie je ani pripravená a schopná zastaviť boje, ako vyriešime budúcnosť našich vzťahov? A mimochodom, samozrejme, veľmi veľkým problémom je, že nevidíme žiadnu konkrétnu zmienku o členstve v NATO. Bez neho sú akékoľvek bezpečnostné záruky len slová na papieri, nič viac,“ myslí si Krajev.
„V tejto chvíli však Trump nemôže spraviť príliš veľa preto, aby prinútil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby prijal niečo, čo bude pre Kyjev veľmi nepriaznivé. Šéf Bieleho domu nevyjednáva. Len robí kroky, aby prinútil druhú stranu prijať jeho vôľu, a pracuje na tom, aby oslabil alternatívne možnosti. Funguje to, ak je druhá strana slabá, ale zlyháva to, ak je silná alebo sa cíti silná, ako Putinov autokratický režim, či bojuje o existenciu a stále nie je v úplne katastrofálnej situácii, čo je teraz prípad Ukrajiny,“ uviedol pre Pravdu expert na medzinárodné vzťahy Lorenzo Nannetti.Čítajte viac Aj Západ oslabil demokraciu. Prerastie konflikt s autoritármi do vojny?
Debata o americko-ruských rokovaniach však prišla v zložitom čase pre Kyjev. Vyzerá to tak, že pád Pokrovska je len otázkou času a ruským agresorom sa podarilo postúpiť aj v Záporožskej oblasti. Zároveň je Zelenskyj oslabený veľkým korupčným škandálom štátnej energetickej spoločnosti Enerhoatom, ktorá prevádzkuje všetky štyri ukrajinské jadrové elektrárne. Do aféry je zapletený aj bývalý blízky spolupracovník hlavy štátu Timur Mindič, ktorý ušiel z krajiny krátko predtým, ako ho zatkli. Ako napísal Axios, diplomatická iniciatíva Washingtonu a Moskvy je inšpirovaná mierovou iniciatívou Donalda Trumpa pre Gazu. Nie je však jasné, ako plán pristupuje ku sporným otázkam, ako je kontrola územia na východe Ukrajiny – kde ruské sily postupujú vpred, ale stále okupujú oveľa menej územia, ako požaduje Kremeľ.