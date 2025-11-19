Vojna dronov je smrteľná partiu šachu. Rusi kopírujú Ukrajincov, mladí sú najlepší operátori. NATO dramaticky mešká

Tento malý zelený prístroj s kupolovitým nosom a 30-centimetrovým rozpätím krídel je symbolom dynamického technologického súboja medzi Kyjevom a Moskvou, ktorý v ostatných dvoch rokoch zásadne zmenil vedenie bojových operácií.
Drony na oboch stranách, nasadzované denne po stovkách, sú dnes hlavnou zbraňou vojny. Slúžia na prieskum aj ako improvizované lietajúce bomby. Frontová línia sa premenila na 15-kilometrovú „zónu smrti“, kde rozhodujú rýchle inovácie.
Rusi kopírujú ukrajinské nápady
Ukrajina začala masovo používať dronové interceptory už na jar minulého roka, aby odpovedala na tisíce ruských dronov Geran-2. Novozískaný ruský model však ukazuje, že protivník sa rýchlo učí.
„Skopírovali náš model,“ povedal Konstantin, 27-ročný zástupca veliteľa protilietadlovej jednotky 3. armádneho zboru. Dodal, že ruská verzia je vytlačená na 3D tlačiarni z jedného kusu materiálu, čo ju robí „rýchlejšou a lacnejšou na výrobu“.
Ukrajinské protidronové interceptory stoja podľa Konstantina približne 2-tisíc dolárov, čo je zásadný rozdiel v porovnaní s americkými raketami Patriot v hodnote 3 milióny dolárov za kus. Pri stovkách cieľov denne je lacné riešenie nevyhnutnosťou, a ministerstvo obrany preto nariadilo ich hromadnú výrobu.
Neustále inovácie sú otázka prežitia
Ruské drony pritom podľa ukrajinských vojakov už využívajú senzory riadené umelou inteligenciou, aby unikli interceptorom.
„Potrebujeme sa prispôsobovať každý mesiac, niekedy aj rýchlejšie,“ povedal Konstantin pre AFP.
Jeho jednotka bola prvá, ktorá tento rok zostrelila ruský útočný dron pomocou malého výbušného dronu pôvodne určeného na pozemné ciele. „Povedali sme si, prečo to neskúsiť,“ uviedol. „Je to ako šach. Musíte vždy myslieť dopredu.“
Vojna mladých technikov
Dronové laboratórium pripomína technologický startup – obrazovky s kódmi, zápach roztaveného plastu, rad 3D tlačiarní. Najmladší vojaci sú programátori, piloti či inžinieri. A aj videohry zohrávajú svoju rolu.
„Hrajú veľa hier s ovládačom, takže sú zvyknutí na rôzne typy ovládania,“ vysvetlil Konstantin.
Čím mladší je vojak alebo čím viac videohier hral, tým lepším operátorom dronov sa zvyčajne stáva, dodal Konstantin.
NATO zaostáva
Ukrajinskí vojaci tvrdia, že front sa stal laboratóriom moderného boja, no zároveň upozorňujú, že západné armády tempo inovácií nestíhajú.
Konstantin hovorí, že tradičné postupy Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) „už nie sú veľmi efektívne“ a „ich pohľad je úplne odlišný od toho, čo sa deje tu“.
Na rovnaký problém upozornil aj ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. Podľa neho „moderné preteky v zbrojení nie sú o nukleárnych zbraniach – sú o miliónoch lacných dronov“.
Rusko podľa ukrajinských zdrojov vypúšťa na Ukrajinu niekoľko tisíc dronov mesačne po tom, čo výrazne navýšilo výrobu.
Hlavný veliteľ brigády Becik varuje, že Európa by to mala brať vážne. „Nie ste ani v budúcnosti, ani v súčasnosti. Meškáte."