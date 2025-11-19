Zlatú toaletu „America“ vydražili za vyše 12 miliónov dolárov

Cattelan si vybudoval povesť umelca, ktorý tvorí neobvyklé konceptuálne diela – vlani sa v New Yorku za 6,2 milióna dolárov predalo aj jeho známe dielo Komik – banán prilepený na stenu lepiacou páskou.
Vydražená toaleta je vyrobená z približne 101 kilogramov 18-karátového zlata a je plne funkčná. Jej vyvolávacia cena vychádzala z ceny zlata v deň aukcie, spresnila Sotheby’s. V utorok malo toto dielo hodnotu približne desať miliónov dolárov (8,65 miliónov eur).
Cattelan v roku 2016 vytvoril dve verzie tejto toalety, pričom obe nazval „America“. Jedna bola vystavená v Guggenheimovom múzeu v New Yorku, ktoré ju v roku 2019 zapožičalo do londýnskeho Blenheimského paláca, odkiaľ ju po niekoľkých dňoch ukradla skupina zlodejov. Dvaja z nich boli tento rok odsúdení, samotná toaleta sa však nenašla. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že ju lupiči pravdepodobne roztavili.Čítajte viac Najdrahší banán na svete? Práve sa naň pozeráte. Za banán prilepený k stene páskou kupujúci na aukcii zaplatil niekoľko miliónov
Druhú verziu tejto plne funkčnej toalety zo zlata predali v roku 2017 súkromnému zberateľovi a ten ju teraz ponúkol na aukcii. Podľa amerických médií je týmto zberateľom miliardár Steve Cohen, majiteľ baseballového tímu New York Mets.
Aukcia tohto diela vyvolala ešte pred samotným predajom veľkú pozornosť a bola netrpezlivo očakávaná. Podľa aukčného domu ju napokon získala nemenovaná známa americká značka.