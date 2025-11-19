Pravda Správy Svet Najväčší mestský požiar za polstoročie zabil v Japonsku jednu osobu a zničil 170 budov

Najväčší mestský požiar za polstoročie zabil v Japonsku jednu osobu a zničil 170 budov

Rozsiahly požiar, ktorý vypukol v pobrežnom meste Óita na juhozápade Japonska, si vyžiadal najmenej jednu obeť a ďalšej osobe spôsobil ľahké zranenia, uviedol v stredu tamojší úrad pre riadenie reakcií na katastrofy. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a Reuters.

19.11.2025 11:29
požiar Foto: ,
Následky požiaru v meste Óita v južnom Japonsku v stredu 19. novembra 2025.
debata

Požiar vypukol v utorok večer v blízkosti rybárskeho prístavu v meste Óita na ostrove Kjúšú. Plamene sa v dôsledku silného vetra rýchlo rozšírili do priľahlého lesa a pohltili plochu takmer piatich hektárov.

Približne 175 ľudí muselo opustiť svoje domovy. Požiar poškodil alebo úplne zničil najmenej 170 domov. Prefektúra Óita uviedla, že v stredu popoludní bolo v dôsledku požiaru bez elektriny približne 260 domácností. Podľa agentúry Reuters ide o najväčší mestský požiar v Japonsku za posledných takmer 50 rokov.

Na mieste zasahovalo asi 200 hasičov s desiatkami vozidiel. Pozemné ozbrojené sily vyslali na pomoc viacúčelové vrtuľníky typu UH-1.

Príčinu vzniku požiaru úrady vyšetrujú.

Japonská premiérka Sanae Takaičiová zverejnila na platforme X príspevok, v ktorom vyjadrila súcit s obyvateľmi postihnutými požiarom a prisľúbila, že im vláda poskytne „maximálnu podporu“.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Japonsko #požiar
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"