Invázia na ostrov? Briti nemajú plán, ako brániť spojencov ba ani seba

„Brutálna invázia (ruského prezidenta Vladimíra) Putina na Ukrajinu, nepoľavujúce dezinformačné kampane a opakované narušenia európskeho vzdušného priestoru ukazujú, že si nemôžeme dovoliť strkať hlavu do piesku,“ uviedol predseda výboru Tanmanjeet Singh Dhesi. Členovia výboru podľa neho opakovane počuli obavy ohľadom obranyschopnosti Británie v prípade možného útoku.
V správe, zverejnenej po 11 mesiacoch vyšetrovania, výbor uviedol, že Británia a jej európski spojenci v NATO sú príliš závislí na Spojených štátoch napríklad v oblasti spravodajských služieb, satelitov alebo presunu vojsk. Dokument tiež uvádza, že britská armáda nemá takmer žiadne prostriedky v oblasti integrovanej protivzdušnej a protiraketovej obrany.
Britská vláda predtým v tomto roku uviedla, že výdavky na obranu krajiny vzrastú na tri percentá HDP najneskôr do roku 2034. V júni minister obrany John Healey predstavil plány na zvýšenie bojovej pripravenosti Británie, ktoré zahŕňajú napríklad investície ve výške 1,5 miliardy libier (približne 41 miliárd Sk) do nových tovární na výrobu munície.
Správa ale uvádza, že sľubované zlepšenia prichádzajú len veľmi pomalým tempom. Kvôli chýbajúcemu plánu pre prípad útoku aj Británia podľa dokumentu porušuje článok 3 Severoatlantickej zmluvy. Ten štáty NATO zaväzuje k tomu „udržovať a rozvíjať svoju individuálnu aj kolektívnu schopnosť odolať ozbrojenému útoku“. Výbor vláde okrem iného odporúča, aby zrýchlila zmeny v oblasti zbrojného priemyslu a stanovila pripravenosť krajiny ako kľúčový cieľ.
Dhesi uviedol, že vláda tiež musí splniť svoje sľuby, že bude lepšie informovať verejnosť o úrovni hrozieb, ktorým krajina čelí, a o tom, čo možno očakávať v prípade konfliktu. „Vojny nevyhrávajú len generáli, ale všetci obyvatelia tým, že sa zomknú, podporia armádu a plnia svoju úlohu," doplnil predseda výboru.