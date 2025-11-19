Pravda Správy Svet Nečinnosť Západu je šialenstvo. Taliansky minister bije na poplach: Rusko nás ničí v skrytej vojne

Nečinnosť Západu je šialenstvo. Taliansky minister bije na poplach: Rusko nás ničí v skrytej vojne

Taliansky minister obrany Guido Crosetto vyzval Západ, aby sa aktívne bránil proti rastúcemu počtu potenciálne „katastrofických“ ruských hybridných útokov.

19.11.2025 13:10
debata (6)
Ako informuje web Politico, v 125-stranovom dokumente zverejnenom v utorok popoludní Crosetto kritizoval „nečinnosť“ európskych štátov a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) zoči-voči čoraz odvážnejšej ruskej agresii.

„Hybridná vojna je nepretržitá a zasahuje kritickú infraštruktúru, centrá rozhodovania, základné služby a samotnú štruktúru krajín, pričom denne rastie riziko katastrofálnych škôd,“ píše Crosetto v texte s názvom Countering Hybrid Warfare: An Active Strategy.

Podľa talianskeho ministra je „absurdné“ a „neudržateľné“, že Západ reaguje na ruské útoky tak málo. „Ak by nás napadla pozemná armáda, neuzavreli by sme sa doma v nádeji, že odíde,“ napísal.

Západ je podľa neho zapojený do „asymetrického konfliktu“, má nástroje na reakciu, no jeho kroky brzdia demokratické procesy a zdĺhavé rozhodovanie EÚ a NATO, ktoré „neustále zaostáva“ za Ruskom.

Rusko podľa neho cieli na krajiny podporujúce Ukrajinu aj prostredníctvom dezinformácií a manipulácie verejnej mienky. „Tieto nástroje nepriamo ovplyvňujú presvedčenie, odolnosť, rozhodovaciu suverenitu a politickú stabilitu štátov,“ napísal.

Crosetto ďalej upozornil, že hrozbu predstavujú aj Čína, Irán a Severná Kórea.

Na boj proti hybridným útokom navrhuje zriadenie Európskeho centra pre boj proti hybridnej vojne a nasadenie vojenských odborníkov na umelú inteligenciu, ochranu dodávateľských reťazcov a špecialistov na dezinformácie.

