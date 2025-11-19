Nečinnosť Západu je šialenstvo. Taliansky minister bije na poplach: Rusko nás ničí v skrytej vojne

Ako informuje web Politico, v 125-stranovom dokumente zverejnenom v utorok popoludní Crosetto kritizoval „nečinnosť“ európskych štátov a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) zoči-voči čoraz odvážnejšej ruskej agresii.
„Hybridná vojna je nepretržitá a zasahuje kritickú infraštruktúru, centrá rozhodovania, základné služby a samotnú štruktúru krajín, pričom denne rastie riziko katastrofálnych škôd,“ píše Crosetto v texte s názvom Countering Hybrid Warfare: An Active Strategy.
Podľa talianskeho ministra je „absurdné“ a „neudržateľné“, že Západ reaguje na ruské útoky tak málo. „Ak by nás napadla pozemná armáda, neuzavreli by sme sa doma v nádeji, že odíde,“ napísal.
Západ je podľa neho zapojený do „asymetrického konfliktu", má nástroje na reakciu, no jeho kroky brzdia demokratické procesy a zdĺhavé rozhodovanie EÚ a NATO, ktoré „neustále zaostáva" za Ruskom.
Rusko podľa neho cieli na krajiny podporujúce Ukrajinu aj prostredníctvom dezinformácií a manipulácie verejnej mienky. „Tieto nástroje nepriamo ovplyvňujú presvedčenie, odolnosť, rozhodovaciu suverenitu a politickú stabilitu štátov,“ napísal.
Crosetto ďalej upozornil, že hrozbu predstavujú aj Čína, Irán a Severná Kórea.
Na boj proti hybridným útokom navrhuje zriadenie Európskeho centra pre boj proti hybridnej vojne a nasadenie vojenských odborníkov na umelú inteligenciu, ochranu dodávateľských reťazcov a špecialistov na dezinformácie.