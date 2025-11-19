Pravda Správy Svet Ukrajinský parlament pre korupčný škandál odvolal dvoch ministrov

Ukrajinský parlament pre korupčný škandál odvolal dvoch ministrov

Ukrajinský parlament schválil väčšinou hlasov odvolanie ministerky energetiky Svitlany Hrynčukovej, informujú médiá. Ešte skôr poslanci odhlasovali odvolanie ministra spravodlivosti Hermana Haluščenka. Ide o dôsledok korupčného škandálu v ukrajinskej energetike. Haluščenko stál na čele rezortu energetiky pred Hrynčukovou.

19.11.2025 13:13 , aktualizované: 13:30
O odvolaní oboch ministrov mal parlament hlasovať už v utorok, ale rokovania zablokovala opozícia, ktorá žiada odstúpenie celej vlády a vytvorenie nového kabinetu s účasťou opozičných strán.

Za odvolanie Haluščenka hlasovalo 323 poslancov, za odvolanie Hrynčukovej 315 zákonodarcov. Ich vymenovanie do vlády v polovici júla podporilo 253 poslancov, napísala dnes agentúra Interfax-Ukrajina, podľa ktorej boli obaja ministri odvolaní ústavnou väčšinou.

„Politickým dôvodom (pre odvolanie) je jednoznačne kompromitácia ukrajinskej vlády a úradov kvôli ich zapleteniu do prípadov odhalených Národným protikorupčným úradom Ukrajiny (NABU),“ uviedol pred poslancami podpredseda vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu Taras Kačka. Ten v parlamente vystúpil namiesto premiérky Julije Svyrydenkovej, zaneprázdnené rokovaním s Medzinárodným menovým fondom.

NABU minulý týždeň uviedol, že ukrajinské úrady obvinili sedem ľudí v súvislosti s korupciou v energetickom sektore. Skupina podľa vyšetrovateľov na úplatkoch získala 100 miliónov dolárov. Centrom škandálu je spoločnosť Enerhoatom, prevádzkovateľ ukrajinských jadrových elektrární. Dvaja podozriví, vrátane Tymura Mindiča, niekdajšieho blízkeho spolupracovníka prezidenta Volodymyra Zelenského, utiekli do zahraničia. Médiá špekulujú, či škandál donúti prezidenta hodiť cez palubu aj šéfa prezidentskej kancelárie Andrija Jermaka.

