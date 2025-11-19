V Česku je už skoro 2600 prípadov žltačky typu A, štyrikrát viac než vlani

V októbri v súvislosti s nákazou pribudlo osem úmrtí, v novembri dosiaľ nebolo hlásené žiadne. Z celkových 29 zomrelých je 26 mužov, všetky zomrelé osoby boli dospelé. Podľa SZÚ k väčšine úmrtí došlo u osôb s rizikovým správaním alebo s chronických ochorením pečene. „Práve u týchto osôb môže mať VHA závažnejší až fatálny priebeh. Riziko závažného priebehu a úmrtia narastá s vekom a je vyššie u osôb s chronickým ochorením pečene alebo oslabenou imunitou,“ upozornil ústav.
Dodal, že z celkového počtu nakazených v tomto roku bolo 2032 hospitalizovaných na infekčných oddeleniach a ďalších 150 v iných zdravotníckych zariadeniach. Zvyšných 322 osôb hospitalizovaných síce nebolo, ale podľa SZÚ niekedy aj z kapacitných dôvodov.
„Dosiaľ nahlásené prípady vírusovej hepatitídy typu A v roku 2025 významne prevyšujú priemerné aj maximálne počty hlásených prípadov v rokoch 2018 až 2024," podotkol ústav. Nakazení sú hlásení vo všetkých vekových skupinách, pričom najviac ich je vo veku 35 až 39 rokov. Infikovaných detí do jedného roka eviduje SZÚ 11.
Najviac prípadov hlási hlavné mesto, konkrétne 1108. S výraznejším odstupom za Prahou nasleduje Stredočeský kraj (418 prípadov). Najmenej nakazených je v kraji Vysočina (28) a potom v Královohradeckom a Libereckom kraji (zhodne po 41).