Eurokomisia plánuje vojenský Schengen, vojaci by sa presúvali v priebehu dní

Celoeurópsky priestor vojenskej mobility by mal byť vytvorený do roku 2027 a EÚ by sa tak podľa komisie mala posunúť o krok bližšie k takzvanému vojenskému Schengenu. Norma tiež hovorí o posilňovaní odolnosti dopravnej infraštruktúry. V členských štátoch EÚ by malo dôjsť k modernizácii kľúčových trás významných pre presuny vojenskej techniky, aby mohla infraštruktúra slúžiť civilnému i vojenskému využívaniu.
„Rýchly presun európskych armád je pre obranu Európy zásadný. Obranná pripravenosť zásadne závisí od toho, či môžete dostať svoje tanky a vojakov tam, kam ich potrebujete, a kedy ich potrebujete,“ uviedla šéfka úniovej diplomacie Kaja Kallasová. Európa podľa nej čelí bezprecedentným bezpečnostným hrozbám, na ktoré treba reagovať.
Podľa komisára pre obranu Andriusa Kubiliusa nariadenie navrhuje spôsoby, ako podstatne znížiť byrokratickú záťaž a časové rámce pre presun vojenských jednotiek. „Naším cieľom je do roku 2027 dosiahnuť celoeurópsky priestor vojenskej mobility, vojenského Schengenu, ktorý by umožnil efektívny presun vojenskej dopravy, zdieľanie jej prostriedkov medzi členskými štátmi a vzájomnú pomoc v núdzových situáciách,“ dodal Kubilius.Čítajte viac Nemecko zbrojí: Plán za 377 miliárd eur má spraviť z Bundeswehru obrannú chrbticu Európy
Podľa neho sa EÚ musí poučiť zo skúseností Ukrajiny. „Pechota vyhráva bitky, logistika vyhráva vojny,“ citoval Kubilius amerického generála Johna Pershinga. Najmä rýchlosť je podľa neho teraz nevyhnutná. „Naše armády musia byť schopné sa presunúť počas minút a hodín – nie týždňov a mesiacov, ako je to teraz,“ dodal eurokomisár pre obranu.
Nariadením o vojenskej mobilite sa teraz budú zaoberať Rada EÚ, ktorá zastupuje členské štáty, a Európsky parlament.
Európska komisia zverejnila tento rok takzvanú Bielu knihu o budúcnosti európskej obrany. Nová stratégia posilnenia obrany EÚ do roku 2030 predpokladá masívne investície do obrany, spoločné nákupy, ale aj prehĺbenie celoeurópskeho obranného trhu či väčšie prepojenie európskeho a ukrajinského obranného priemyslu.Čítajte viac Obrana aj sociálne práva. V tieni Ruska a Trumpa hľadá EÚ svoju dušu