„Ticho, ticho, prasiatko." Trumpova nervozita pre Epsteina stúpa, slovne zaútočil na novinárky

Šéf Bieleho domu pohrozil stanici ABC News odobraním vysielacej licencie po tom, čo mu novinárka Mary Bruceová položila otázku pri návšteve saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána.
Zároveň v utorok na sociálnych sieťach vyšlo najavo, že išlo o druhý podobný incident v posledných dňoch, pretože Trump na palube prezidentského špeciálu Air Force One reportérku agentúry Bloomberg Catherine Luceyovú označil za prasiatko (v angličtine piggy).
„Ticho, ticho, prasiatko,“ povedal Trump Luceyovej a ukázal na ňu prstom po tom, čo sa ho v piatok spýtala, prečo nechce zverejniť dokumenty o Epsteinovi, „ak v nich nie je nič inkriminujúce“.
Novinár stanice CNN Jake Tapper Trumpov komentár na adresu Luceyovej označil za „odporný a úplne neprijateľný“.
V utorok sa prezident oboril na novinárku ABC News Bruceovú, keď mu položila otázku v Oválnej pracovni pri návšteve korunného princa Saudskej Arábie Muhammada bin Salmána.
Bruceová sa najskôr prezidenta opýtala, či nie je v strete záujmov s ohľadom na obchodovanie jeho rodinnej firmy so Saudmi. Potom sa korunného princa pýtala na vraždu saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího v roku 2018, pričom poznamenala: „Americké spravodajské služby dospeli k záveru, že ste zosnovali brutálnu vraždu novinárov. Rodiny obetí z 11. septembra sú naštvané, že ste tu v Oválnej pracovni. Prečo by vám Američania mali veriť?“Čítajte viac Chcú odhaliť Epsteinove tajomstvá. Koho z hrobu potopí sexuálny násilník?
Trump reportérke skočil do reči, pričom ABC News označil za dezinformačné a „jedno z najhorších“ médií. „Už žiadne otázky,“ dodal. Vyhlásil tiež, že nemá „nič spoločné“ s The Trump Organization, ktorú v súčasnosti vedú jeho dvaja najstarší synovia a ktorá v pondelok oznámila dohodu so saudskoarabským developerom o výstavbe rezortu na Maledivách.
Trump tiež podporil bin Salmánovo tvrdenie, že sa na Chášukdžího vražde nepodieľal, a to napriek informáciám amerických spravodajských služieb, ktoré naznačujú, že operáciu schválil. „Nemusíte nášho hosťa strápňovať takými otázkami,“ odsekol Trump.Čítajte viac Má Putin v rukách kompromitujúce fotky Trumpa? Kauza Epstein rozdelila republikánov, mnohí podporia zverejnenie spisov
Americký prezident sa potom opäť rozčúlil, keď mu Bruceová neskôr položila otázku týkajúcu sa odsúdeného a zosnulého sexuálneho delikventa Epsteina. Snemovňa reprezentantov Spojených štátov a po nej aj Senát v utorok jednoznačne podporili návrh zákona, ktorý by prinútil americké ministerstvo spravodlivosti zverejniť spisy týkajúce sa Epsteina.
„Nevadí mi tá otázka, ale váš prístup. Myslím, že ste hrozná reportérka,“ povedal Trump Bruceovej. Prezident ďalej vyhlásil, že s Epsteinom „nemá nič spoločné“, a zopakoval svoje tvrdenie, že škandál je „podvrh“. „Vaša mizerná spoločnosť je jedným z páchateľov,“ dodal a vyzval šéfa amerického regulačného úradu pre vysielanie, ktorý sa už predtým vyhrážal ABC kvôli jej obsahu, aby zvážil odobratie licencie. Potom ukázal na Bruceovú a povedal: „Od vás už žiadne otázky“.
Trump tvrdí, že s Epsteinovými sexuálnymi zločinmi nemal nič spoločné a hoci boli pred desiatkami rokov spoločne vyfotografovaní, prezident uviedol, že sa pred Epsteinovým odsúdením rozkmotrili. Verejnú snahu o zverejnenie vyšetrovacích dokumentov označuje za manipuláciu zo strany demokratov, ktorí podľa neho odvádzajú pozornosť od skutočných problémov krajiny, ktoré jeho vláda úspešne rieši. Zverejnenie podporil až vo chvíli, keď mnoho republikánov dalo najavo, že bude bez ohľadu na Trumpovu vôľu hlasovať za odtajnenie spisov.
Prípady týkajúce sa Epsteina vyvolávajú nielen v USA značnú pozornosť médií, pretože finančník udržoval úzke väzby aj s bývalým americkým prezidentom Billom Clintonom či britským princom Andrewom. Verejná a stále viac vyhrotená roztržka medzi republikánmi ohľadom Epsteinových spisov navyše narušila vzťahy medzi Trumpom a niektorými z jeho najvernejších priaznivcov.
Epstein v roku 2019 spáchal samovraždu vo väzení, kde čakal na súdny proces kvôli obvineniu zo zneužívania maloletých dievčat. Už v roku 2008 bol Epstein v rámci kontroverznej tajnej dohody s obžalobou odsúdený za sexuálne zneužívanie na 18 mesiacov.